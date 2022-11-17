Россия отказалась выдавать Гиркина и Дубинского для пожизненного заключения

Опубликовано: 17.11.2022 20:45 , Обновлено: 19.01.2023

Российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что приговорённые к пожизненному заключению россияне Игорь Гиркин и Сергей Дубинский не будут выданы Нидерландам. В Голландии сказали, что это не конец.

Во-первых, Россия не признала правомочность Гаагского окружного суда в деле крушения MH17, так как российских представителей не допустили к расследованию. Во-вторых, это не допускает российское законодательство.

«Конституция РФ устанавливает прямой запрет на выдачу граждан России иностранным государствам. Именно поэтому ни один, ни второй осужденный не будут выданы», — сказал источник в правоохранительных органах, передает российский “Интерфакс”.

Напомним, что голландский суд установил, что ракета “Бук” российского производства была использована для сбития Боинга рейса MH17 малайзийских авиалиний над восточной Украиной в 2014 году, в результате чего погибли все 298 человек на борту.

Суд приговорил заочно двух россиян — Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко — к пожизненному заключению.

Гаагский суд признал, что Боинг рейса MH17 сбила над Украиной российская ракета

Также в четверг голландский суд присудил семьям жертв трагедии рейса MH17 компенсацию в размере более 16,5 миллионов долларов. После оценки 306 исков о компенсации, согласно украинскому законодательству, “компенсация за моральный ущерб, включая эмоциональный ущерб” была “предоставлена на общую сумму, превышающую 16 миллионов евро (16,5 миллиона долларов)”, говорится в пресс-релизе окружного суда Гааги. В пресс-релизе отмечается, что, хотя по украинскому законодательству однополые партнеры не имеют права требовать компенсации, суд решил не применять это исключение, поскольку это “нарушило бы запрет на дискриминацию”.

Не конец разбирательства

Осуждение двух россиян и одного украинского сепаратиста за сбитый летом 2014 года самолет рейса MH17 является важным шагом, но не окончательным выводом, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после вынесения приговора.

“Вердикт по делу MH17 был долгожданным. Хорошо, что этот момент сейчас достигнут. Это еще один шаг в поисках истины и справедливости для жертв и их близких. Но это также еще один трудный и огорчительный день для многих семей и друзей 298 человек, которые погибли в тот ужасный день, 17 июля 2014 года”, - говорится в его заявлении.

Он предупредил, что все стороны имеют право подать апелляцию. “Но повторяю, сегодня был сделан важный шаг, и, надеюсь, ближайшие родственники жертвы тоже почувствуют это”, - добавил он.