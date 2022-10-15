В России "экс-министра обороны ДНР" Гиркина отправили на фронт

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 15.10.2022 11:01 , Обновлено: 19.01.2023

Стали известны новые подробности судьбы критиковавшего Кремль, особенно министра обороны России Шойгу, Игоря Гиркина (по прозвищу Стрелков). Он пропал из Сети почти на неделю и никто не знал, что произошло. Кажется, его отправили "добровольно" на фронт.

Появилась фото “бывшего министра обороны ДНР” Игоря Гиркина в военной форме. В то же время, другой российский военкор Владлен Татарский, ссылаясь на свои источники, заявил, что Игоря Гиркина отправили на фронт. ‎Официальных подтверждений пока нет.

Его жена, опубликовавшая фото с ним в военной форме РФ, заявила, что скоро он выйдет на связь.

“Бей своих”

Напомним, что в российских соцсетях стали распространять список неугодных Кремлю так называемых “военковров”, которые также критиковали действия командования РФ. Особенно после громких и серьезных провалов на фронте в Украине в последние месяцы.

Новость Телеграф

Российский военкор Семен Пегов первый сообщил, что в Кремле составили список “неправильных” патриотов. Полный список он не привел, но упомянул такие паблики: телеграм-канал «Рыбарь», блогеров Кристину Потупчик и Юрия Подоляку. По его словам, к участникам списка власти РФ решили применять «уголовные/административные меры самого широкого профиля». Возможно, отправка в добровольческие батальоны - тоже один из методов.

Позднее в российском тг-канале Mash появилось такое заявление:

“Сразу девять российских военкоров и военкор-проектов рискуют попасть под уголовку о дискредитации ВС РФ. Это: Игорь Стрелков, Семён Пегов (WarGonzo), Юрий Подоляка, Владлен Татарский, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, авторы GreyZone, Рыбарь и, внезапно, Кристина Потупчик. Контент в их тг-каналах уже анализируют на наличие фейков, дискредитации и прочего запрещённого и наказуемого”.

Там сообщили, что заявление в Роскомнадзор с требованием проверить творчество вышеперечисленных авторов подписано лично начальником Генштаба России Герасимовым. А со стороны Генпрокуратуры РФ дело ведёт начальник управления по надзору за исполнением закона о федеральной безопасности, терроризме, экстремизме и межнацотношениях. Повод — критика минобороны и его решений в ходе СВО.

«Непроходимый кретинизм» — Гиркин рассказал, почему российские военные попали в котел под Лиманом. Карта. Сводка

Ранее Телеграф сообщил, что российский военный эксперт, бывший “глава Минобороны ДНР” Игорь Гиркин, по прозвищу “Стрелков”, обрушился с критикой на министра обороны России Сергея Шойгу. По его мнению, глава Минобороны РФ развалил армию до такой степени, что она превратилась в “неспособный для одоления серьезного врага сброд”.

Новость Телеграф