В России "экс-министра обороны ДНР" Гиркина отправили на фронт
Стали известны новые подробности судьбы критиковавшего Кремль, особенно министра обороны России Шойгу, Игоря Гиркина (по прозвищу Стрелков). Он пропал из Сети почти на неделю и никто не знал, что произошло. Кажется, его отправили "добровольно" на фронт.
Появилась фото “бывшего министра обороны ДНР” Игоря Гиркина в военной форме. В то же время, другой российский военкор Владлен Татарский, ссылаясь на свои источники, заявил, что Игоря Гиркина отправили на фронт. Официальных подтверждений пока нет.
Его жена, опубликовавшая фото с ним в военной форме РФ, заявила, что скоро он выйдет на связь.
“Бей своих”
Напомним, что в российских соцсетях стали распространять список неугодных Кремлю так называемых “военковров”, которые также критиковали действия командования РФ. Особенно после громких и серьезных провалов на фронте в Украине в последние месяцы.
Российский военкор Семен Пегов первый сообщил, что в Кремле составили список “неправильных” патриотов. Полный список он не привел, но упомянул такие паблики: телеграм-канал «Рыбарь», блогеров Кристину Потупчик и Юрия Подоляку. По его словам, к участникам списка власти РФ решили применять «уголовные/административные меры самого широкого профиля». Возможно, отправка в добровольческие батальоны - тоже один из методов.
Позднее в российском тг-канале Mash появилось такое заявление:
“Сразу девять российских военкоров и военкор-проектов рискуют попасть под уголовку о дискредитации ВС РФ. Это: Игорь Стрелков, Семён Пегов (WarGonzo), Юрий Подоляка, Владлен Татарский, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, авторы GreyZone, Рыбарь и, внезапно, Кристина Потупчик. Контент в их тг-каналах уже анализируют на наличие фейков, дискредитации и прочего запрещённого и наказуемого”.
Там сообщили, что заявление в Роскомнадзор с требованием проверить творчество вышеперечисленных авторов подписано лично начальником Генштаба России Герасимовым. А со стороны Генпрокуратуры РФ дело ведёт начальник управления по надзору за исполнением закона о федеральной безопасности, терроризме, экстремизме и межнацотношениях. Повод — критика минобороны и его решений в ходе СВО.
«Непроходимый кретинизм» — Гиркин рассказал, почему российские военные попали в котел под Лиманом. Карта. Сводка
Ранее Телеграф сообщил, что российский военный эксперт, бывший “глава Минобороны ДНР” Игорь Гиркин, по прозвищу “Стрелков”, обрушился с критикой на министра обороны России Сергея Шойгу. По его мнению, глава Минобороны РФ развалил армию до такой степени, что она превратилась в “неспособный для одоления серьезного врага сброд”.