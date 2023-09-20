В Нагорном Карабахе заявили о 7 погибших гражданских в результате ударов Азербайджана

Опубликовано: 20.09.2023 07:56 , Обновлено: 20.09.2023

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил о жертвах среди гражданского населения в результате ударов вооруженных сил Азербайджана по позициям Армении в регионе. По его словам, к утру 20 сентября число погибших выросло до семи человек, ещё 35 мирных жителей получили ранения

По словам Гегама Степаняна, среди погибших - три женщины, двое мужчин и двое детей, среди пострадавших также оказалось 13 детей. При этом он подчеркнул, что список жертв и пострадавших может быть неполным, поскольку после начала обстрелов с некоторыми регионами Нагорного Карабаха пропала связь.

Степанян вчерашний удар по Карабаху назвал “полномасштабной террористической атакой”, поскольку азербайджанские военные “умышленно бьют по жизненно важной инфраструктуре, что приводит к еще большим страданиям и лишениям гражданского населения”.

Однако подобные заявления в Министерстве обороны Азербайджана категорически отвергают, называя “дезинформацией”.

“Выводятся из строя лишь легитимные военные цели”

“Наши подразделения не наносят удары по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры, выводятся из строя лишь легитимные военные цели”, - процитировало заявление Минобороны Day.Az.

По данным агентства Sputnik, по состоянию на утро 20 сентября в Нагорном Карабахе боевые действия разной интенсивности идут по всей линии соприкосновения. Армянское телевидение сообщило, что азербайджанские ВС продолжают применять артиллерию и беспилотники.

В результате беспорядков в Ереване пострадали 34 человека

Тем временем в Минздраве Армении озвучили последствия ночных беспорядков на площади Республики в Ереване, где протестующие вышли к зданию правительства, требуя отставки армянского премьера Николы Пашиняна и прекращения военных действий со стороны Азербайджана. Протестующие даже успели установить на площади палатки, однако силовики их в скором времени снесли и силой разогнали участников митинга, задержав некоторых из них. После беспорядков охрану в здании Кабмина Армении усилили.

Протестующие в Ереване заблокировали посольство РФ и здание правительства Армении

По данным Минздрава, как минимум 34 человека пострадали в ходе столкновений в Ереване, включая 16 полицейских и 18 гражданских лиц. Половине из них потребовалась госпитализация, одному - срочная операция.

Ранее Телеграф сообщил, что во вторник, 19 сентября, появилась информация об обстреле центра Карабаха – города Степанакерта. Находящийся в Нагорном Карабахе Рубен Варданян, экс-госминистр Армении, сообщил о массированном артиллерийском обстреле со стороны армии Азербайджана.

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