Появились видео ударов Азербайджана по армянским военным

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Опубликовано: 19.09.2023 13:46 , Обновлено: 10.04.2024

С первого момента начала ударов по позициям Армении в Карабахе Азербайджан начала распространять кадры уничтожения техники противника.

В сети появились видеокадры уничтожения ЗРК “Тор” ВС Армении в Ханкенди.

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Также Азербайджан опубликовал видео уничтожения станции РЭБ Мортира ВС Армении в селе Ашагы Отараг.

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Тем временем, власти Азербайджана сообщили, что создали гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения Нагорного Карабаха. “Учитывая размещение формированиями вооруженных сил Армении огневых средств вблизи жилых кварталов, призываем гражданское население на местах держаться подальше от военных объектов и не поддерживать формирования вооружённых сил Армении. Соответствующая информация была разослана армянским жителям Карабахского региона Азербайджана посредством мобильного SMS-сервиса. В то же время население предупреждается с помощью громкоговорителей и распространяются информационные листовки”, - сообщии в Минобороны Азербайджана.

Там пообещали, что женщинам, детям, пожилым людям, а также лицам с ограниченными физическими возможностями и больным будет оказана необходимая медицинская помощь, они будут обеспечены питьевой водой и продуктами питания.

Ранее Телеграф сообщил, что во вторник, 19 сентября, появилась информация об обстреле центра Карабаха – города Степанакерта. Находящийся в Нагорном Карабахе Рубен Варданян, экс-госминистр Армении, сообщил о массированном артиллерийском обстреле со стороны армии Азербайджана.

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