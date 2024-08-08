"Лабораторный эксперимент" — У Зеленского объяснили, зачем ВСУ вошли в Курскую область России

🎤 Мнение

Опубликовано: 08.08.2024 10:59 , Обновлено: 10.08.2024

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сравнил наступление украинских военных в Курскую область с "лабораторным экспериментом" и объяснил, зачем ВСУ вошли на территорию РФ. Это первый официальный комментарий Киева.

В эфире украинского телемарафона Подоляк заявил, что военные начали наступление в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции.

По его словам, потери Россией территории, людей и техники будут “позитивно влиять” на переговоры. А продвижение ВСУ вглубь РФ будет “пугать” россиян и ухудшать их отношение к президенту Владимиру Путину.

“Реагируют ли они на что-то, кроме страха? Нет, нужно наконец-то это осознать. Любой компромисс РФ воспринимает как твою слабость и готовность встать перед ней на колени. Когда они могут сидеть за столом переговоров и все-таки можно что-то дожать, получить - только если они понимают, что война идет не по их сценарию”, - заявил Подоляк.

Накануне в своем телеграм-канале представитель Офиса Владимира Зеленского назвал “роковой ошибкой” мнение о том, что обычные россияне “не поддерживают войну с Украиной”.

И заявил, что “события в Курской или Белгородской областях позволяют нам [Украине] поставить определенный лабораторный эксперимент”. Как пишут СМИ, Подоляк убежден, что это может показать “истинное” отношение россиян к войне.

Что известно о боях в Курской области?

Напомним, 6 августа Министерство обороны РФ и власти Курской области сообщили, что украинские военные зашли не территорию Курской области. А российские тг-каналы — что ВСУ взяли несколько населенных пунктов. В Минобороны атакующих назвали диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Однако российские военкоры заговорили о настоящем наступлении ВСУ в районе города Суджа.

При этом, согласно последним новостям, 8 августа местные паблики начали опровергать информацию, что в Судже находятся украинские войска. Так, телеграм-канал «Родная Суджа» написал, что “обстановка стабильно напряженная”, но ВСУ “в городе нет”. “На выезде из Суджи разбиты автомобили. Разрушений новых особо нет”, - говорится в сообщении.

По данным российского Минздрава, «стационарное лечение сейчас проходят 34 пострадавших при обстрелах, среди них пять детей».

Украинские войска зашли на территорию Курской области РФ и взяли несколько населенных пунктов

Ранее Telegraf.news писал со ссылкой на российских военкоров, а также новостной тг-канал Brief, что подразделения ВСУ смогли продвинуться вглубь Курской области России уже на 15 километров.

ВСУ продвинулись вглубь Курской области РФ на 15 км — Российские СМИ

Ярослав Трофимов, шеф-корреспондент Wall Street Journal по международным делам и эксперт по Украине, назвал это «крупнейшим приграничным наступлением [ВСУ] с начала войны». Однако не все эксперты сходятся во мнении, что эта украинская СВО (специальная военная операция) имеет далеко идущие цели по удержанию российских территорий.

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К слову, член Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби накануне вечером заявил, что правительство США планирует связаться с Киевом, чтобы узнать подробности атаки на Курскую область. Он подчеркнул, что в первую очередь их интересуют цели “самого серьёзного” за последние месяцы вторжения ВСУ на российскую территорию.

Тем временем представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что «Украина вправе самостоятельно определять, какие операции проводить и какие цели преследовать».

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