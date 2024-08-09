"Один из самых кровавых ударов" — ВСУ сожгли российскую военную колонну в Курской области

🎥 Видео

Опубликовано: 09.08.2024 11:41 , Обновлено: 10.08.2024

Вооруженные силы Украины разбили российскую военную колонну в 8 километрах от Рыльска Курской области России. Это подтвердили в том числе российские военблогеры. В Сети появились видео и фотографии с места происшествия.

Первые кадры сильного пожара опубликовали ночью 9 августа. “Сообщается о подбитой колонне…”, — заявил военный блогер, экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

“Вражеские источники показывают это видео как поражение колонны нашей техники на марше в Рыльском районе ракетным ударом HIMARS. К большому сожалению, информация об этом подтверждается. Колонну вычислили с коптеров и навели удар. Это просто треш. Третий год войны и войска в колоннах”, — написал в своем телеграм-канале бежавший из Украины экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

[info_b]Внимание! Впечатлительным следующие кадры лучше не смотреть. [/info_b]

По оценкам OSINT-аналитиков, видео сняли на трассе, которая до войны соединяла украинский Глухов и Курск и проходит через Рыльск и Льгов. Они отметили, что вероятно колону атаковали в селе Октябрьское в 8 км от Рыльска и в 30 км от границы с Украиной. А также в 20 км до ближайшей точки, где согласно сообщениям российских военных блогов идут бои, – поселка городского типа Коренево.

Судя по кадрам в интернете, удар пришелся по грузовикам, перевозившим пехоту. На видео попали около 15 КАМАЗов и Уралов — некоторые сгорели частично, некоторые — целиком. В кузовах видны тела погибших солдат.

Российский аналитик Ян Матвеев предположил, что колонна могла попасть под обстрел РСЗО HIMARS. Он назвал удар “одним из самых кровавых и массированных за всю войну”.

“Много погибших, часть машин сгорела дотла. Похоже, что вся колонна везла пехоту. Они были с оружием, по взводу на машину скорее всего. 3-4 роты — целый батальон уничтожен. Судя по виду колонны, погибших примерно половина”, — написал он в своем телеграм-канале.

[info_b]В Украине произошедшее официально не комментировали.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что жители Суджанского района Курской области, покинувшие свои дома из-за наступления украинских вооруженных сил, записали видеообращение президенту России Владимиру Путину.

«Мы помогали нашей армии» — Жители Курской области РФ пожаловались Путину «на иностранные войска»