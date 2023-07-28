«Можно торговаться» - Арестович рассказал, когда Украина будет готова к переговорам

Опубликовано: 28.07.2023 16:10 , Обновлено: 04.07.2024

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина по итогу контрнаступления планирует блокировать Крым и после этого начать «торговаться».

В интервью российской журналистке Юлии Латыниной, он сказал: «Залужный решает две задачи: выход к морю и перерезание сухопутного коридора, отрезание Крыма, снести мост и все. Мы имеем два миллиона человек в Крыму, которым некуда деваться, у которых ни воды, ни еды”. После этого, по его словам, «можно торговаться».

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При этом перед главкомом, по словам Арестовича, стоит «нерешаемая задача»: достичь результата и сберечь армию, не потеряв ее боеспособности.

Ранее о таком плане Украины писали западные СМИ, но украинские власти это отрицают и заявляют, что никаких переговоров до полной деоккупации не будет. По словам Владимира Зеленского, Украина намерена вернуть и Крым, и остальные территории.

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Что говорят про переговоры в Москве?

Дмитрий Песков и Владимир Путин 28 июля высказались об открытости к диалогу по урегулированию украинского конфликта. Но, по их словам, этому препятствуют страны НАТО, да и сам Киев к этому не готов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что “российская сторона сохраняет свою открытость”, а вот про украинцев, про его словам, этого не скажешь. “Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они [находятся] в достаточно непростой ситуации”, — заявил он и добавил, что за последний месяц никаких изменений в этом вопросе не произошло.

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А Владимир Путин, выступая на саммите «Россия — Африка», отметил, что все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но, по его словам, и Украина, и НАТО отказываются говорить с Россией.

“В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию”, — цитирует ТАСС слова Путина. Также российский президент сослался на подписанный Зеленским указ, запрещающий вести переговоры с РФ.

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