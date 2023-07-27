Украинцы прорвали вторую линию обороны россиян? Военкоры сообщили о капитуляции российского гарнизона в Старомайорском

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 27.07.2023 20:15 , Обновлено: 04.07.2024

Российские, украинские и западные военкоры и аналитики сообщили 27 июля, что "остатки российского гарнизона" капитулировали в селе Старомайорское, за которое шли бои в последнюю неделю. Причем произошло это еще вчера вечером.

“Некоторые выжившие пытались убежать, но многие из них наткнулись на свои же собственные минные поля. Другие рассредоточились, а тем, кто все еще был рядом, надоело [сражаться] и они сдались”, - сообщил австрийский эксперт Том Купер, сославшись на свои анонимные источники в ВСУ.

По его словам, украинская морская пехота уже сутки зачищает территорию между этим местом и селом Урожайное.

Обновлено Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освободили важное для контрнаступления село Старомайорское. Он опубликовал видео с украинскими солдатами, которые утверждают, что зачистили населенный пункт.

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Также на южном фронте, где идет контрнаступление ВСУ, к востоку/юго-востоку от села Работино ВСУ расширили свой прорыв, зачистив российские позиции на восточном фланге того же района.

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Информацию западного эксперта подтвердил и российский военкор.

“Пользуясь преимуществом в дальности, практически не получая “ответки”, противник методично раскатывал Старомайорское на протяжении нескольких дней, выбивая личный состав из укрытий и превращая эти укрытия в груды битого кирпича. Удовлетворившись результатом, он перешёл к наступлению, зацепился за окраины и постепенно потеснил нас, одновременно создавая фланговую угрозу позициям на Урожайном”, - написал коллаборант и бывший “министр безопасности ДНР” Александр Ходаковский.

“Потеря населённого пункта после упорной и без сомнения героической обороны - удар по нашему военному самолюбию”, - признался российский функционер, выразив надежду, что украинцам “в развалинах будет очень несладко”.

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Важный прорыв

Том Купер, в свою очередь, сообщил, что 27 июля он узнал о еще одном “крупном успехе” в этой области Украины, но подробнее пообещал рассказать “когда придет время”.

“Таким образом, ВСУ фактически прорвали 2-ю линию российской обороны в этом районе. Именно поэтому они так упорно атаковали в районе Работино: это место, где “всего несколько километров” между “1-й линией” и “2-й линией” россиян. В других местах они находятся гораздо дальше друг от друга”, - рассказал Том Купер.

Линии обороны россиян

Последствия огромных потерь

По его мнению, россияне начали ощущать последствия всех тех “огромных потерь, которые понесли их войска за последние 1,5 месяца”. Они произошли из-за украинских ударов по российским штабам, складам и мостам в тылу.

“Появляется все больше сообщений о том, что российские командиры “забивают линию фронта до отказа” войсками (скажем, 100 на 100 метров линии фронта), как будто это могло бы остановить украинцев. На самом деле, это просто делает русских идеальными мишенями для всех видов украинского оружия. Также поступает все больше сообщений о нехватке боеприпасов и провианта”, - рассказал Том Купер.

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“На самом деле, ВС РФ испытывают нехватку резервных подразделений”, - заявил австрийский эксперт, назвав такое положение дел “наилучшим способом” потерять контроль над этой битвой.

Молчание Генштаба ВСУ

27 июля замминистра обороны Анна Маляр, сообщая о ситуации на фронте, не упомянула южное направление. Как правило, так украинские военные поступабт, когда на участке фронта началась их важная операция.

Однако представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович заявил, что на Мелитопольском направлении нацгвардейцы в составе Сил обороны «имели тактические успехи, закрепляются на достигнутых рубежах и проводят разведку по направлениям дальнейших действий».

А вот в Минобороны РФ заявили, что в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики была “пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы”.

Ранее западные СМИ сообщили, что Украина начала подготовку к “главному удару” новой фазы контрнаступления. Так в Пентагоне оценили переброску на фронт тысяч военнослужащих-резервистов ВСУ и их усилившиеся атаки в южной части Запорожской области. Некоторые западные эксперты предполагают, что всё это может быть подготовкой к более масштабному удару с целью выхода к Азовскому морю.

По информации CNN, такая переброска войск может свидетельствовать о том, что Киев обнаружил потенциальные слабые места в российских оборонных линиях.

А еще вчера, 26 июля, Владимир Зеленский заявил об «очень хороших результатах на фронте».

Украина начала «главный удар» к Азовскому морю? ВСУ ввели в бой многотысячные бригады