Украина начала «главный удар» к Азовскому морю? ВСУ ввели в бой многотысячные бригады

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Опубликовано: 27.07.2023 09:46 , Обновлено: 04.07.2024

Украина начала подготовку к "главному удару" новой фазы контрнаступления. Так в Пентагоне оценили переброску на фронт тысяч военнослужащих-резервистов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и их усилившиеся атаки в южной части Запорожской области. Некоторые западные эксперты предполагают, что всё это может быть подготовкой к более масштабному удару с целью выхода к Азовскому морю.

О том, что переброска многотысячных бригад резервистов (в том числе тех, кто проходил обучение и оснащение на Западе) является подготовкой к “главному удару контрнаступления ВСУ”, заявилинакануне два представителя Пентагона в интервью изданию The New York Times.

Эти заявления были сделаны на фоне массированной атаки ВСУ на южном направлении фронта, в районе села Работино под Ореховым Запорожской области.

По словам других американских официальных лиц, что очередная мощная украинская атака может быть “подготовительной операцией к главному удару” или “просто подкреплением для пополнения утомленных войной подразделений”. При этом один из чиновников Белого дома, ссылаясь на своих украинских коллег, в интервью американскому изданию заявил, что “в случае успеха, новая операция продлится до трех недель.

О “массированном штурме” и попытках прорыва линии фронта в районе Работино накануне сообщил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, к югу от города Орехов замечены как минимум три украинских батальона, усиленные танками, еще один - в нескольких милях южнее в районе села Роботино. В Минобороны заявили, что обе попытки прорыва линии фронта были отбиты.

В Генштабе ВСУ наступление под Ореховым не комментируют. Тем не менее, на днях на официальной странице Минобороны Украины в Twitter была опубликована видеозапись, на которой показано, как солдаты 47-й механизированной бригады штурмуют российские позиции на американских бронеавтомобилях M2A2 Bradley и Oshkosh M-ATV. Где именно происходят бои, показанные на видео, не уточняется.

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В свою очередь издание Washington Post отметило, что несмотря на “явные признаки подготовки” к вводу в бой дополнительных сил в районе Запорожья, цель этих шагов, предпринятых руководством ВСУ, остаётся неясной. Ссылаясь на одного из неназванных американских чиновников, издание заявило, что силы ВСУ продвинулись на участке под Ореховым и недавний обстрел российской артиллерии не заставил их отступить, как об этом заявляло российское Минобороны.

“Проблема для украинцев, с тех пор как они начали свое контрнаступление в начале июня, заключалась в том, чтобы пробить брешь в глубокой оборонительной сети России, а затем попытаться прорваться через гораздо более крупные силы. Это большое испытание”, - отметило издание, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника.

Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, отметил, что “очень скоро станет ясно, позволит ли эта атака Украине изменить текущую динамику”.

Как отметило издание The New York Times, район вокруг Орехова является самым западны из трех основных направлений наступления ВСУ. Ранее украинские военные заявляли о том, что рассчитывают осуществить прорыв к городу Токмак, а затем пойти южнее - к Мелитополю, расположенному недалеко от Азовского моря. Оба города представляют собой важные автомобильные и железнодорожные транспортные узлы.

“Вбивание такого глубокого клина фактически разделит удерживаемую Россией территорию на две части, что затруднит пополнение запасов и координацию для сил Москвы”, - подчеркнули эксперты американского издания.

Отметим, что многие западные военные чиновники в июле этого года положительно оценивали успехи ВСУ на фронте. Так, генерал Меэлис Кийл, командующий Лигой обороны Эстонии заявил, что наступление ВСУ не должно быть похоже на “легкую прогулку” и украинские войска “очень хорошо продвигаются”.

«Очень хорошо продвигаются» — Генерал Эстонии оценил контрнаступление ВСУ

В России с такой оценкой не согласны. В частности, президент России Владимир Путин 16 июля заявил, что украинская операция “не имеет успеха”, а российские солдаты “ведут себя героически” на поле боя.