Арестович рассказал, почему Украину ждет «сценарий двух Корей»

🎤 Мнение

Опубликовано: 07.02.2023 09:34 , Обновлено: 07.02.2023

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил мнение, что Украина может не вернуть все свои территории и Запад готов пойти по «сценарию двух Корей».

По его словам, «выход из этой войны может быть совсем не таким, как это казалось три месяца назад, после успеха херсонской операции».

Арестович назвал причиной то, что Украине нужны «400 тыс идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием» для того, «чтобы все это перемолоть и освободить территории». А этого, по егословам, нет и не будет «в ближайший год».

При этом экс-советник полагает, что «на Западе думают так же». «Что делать Западу? Сценарий двух Корей. Создавать Южную Корею с гарантиями», – сказал Арестович.

Также он выразил мнение, что Украина может потерять часть Донбасса, но при этом прорвать южный фронт россиян.

Как писал Ранее Телеграф, в Украине заявили, что Россия начнет массированное наступление после 15 февраля, так как в Луганской и Донецкой областях они уже несколько дней «накапливают технику».