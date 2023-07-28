🎤 Мнение

Опубликовано: 28.07.2023 14:15 , Обновлено: 28.07.2023

Российский военкор Андрей Филатов, у которого более 140 тыс. подписчиков в Telegram, заявил о большой проблеме, с которой столкнулись военные РФ «по всей линии фронта», — украинской Бабой Ягой.

Речь идет, конечно же, не про персонажа славянской мифологии и героиню сказок. «Бабой Ягой» россияне назвали мультикоптеры, которые в мирное время используют для сельхозработ.

«По всей линии фронта проблема — Баба Яга. Это агродрон, который по ночам сжигает нашу технику. Технику приходится оттягивать подальше. Время подскока увеличивается», — написал Филатов.

Он утверждает, что украинские военные «высокоточным оружием и преимуществом в контрбатарейной борьбе активно работают» по российской артиллерии. А пехота «отжимает серую зону и позиции».

«Наша техника далеко, так как прячется от Бабы Яги. Это вершина айсберга проблем», — заявил военкор.

Он также объявил сбор на беспилотники «Мавик» чтобы «таранить Бабу Ягу». Стоимость одного, по его словам, составляет 660 тыс. российских рублей (около 7,3 тыс. долларов). При этом военкор считает, что «идеальных условий для тарана [БПЛА] не предоставит», поэтому «на одну позицию два-три мавика и подготовленных летунов».

Также Филатов опубликовал фото дрона, которое подписал «вот упавшая».

«Меня на матрасе 30т таранили Мавиком 3. Пришлось менять лопасти, но вернулся на обрубках. Эта сволочь тоже живучая. Она руку отрубит и улетит))) И ее не каждый таран уронит», — резюмировал он.

«Какая-то дискредитация армии»

На это отреагировал украинский военкор, журналист Юрий Бутусов. Он назвал заявление Филатова «какой-то дискредитацией российской армии», объяснив это тем, что «много лет российское телевидение подробно рассказывает, что российские системы РЭБ — лучшие в мире, способны посадить любой беспилотник».

«А тут какие-то агродроны громят “вторую армию в мире”! Видимо, Филатов решил таким образом развести россиян на деньги под видом сбора на “Мавик” для тарана агродронов», — выразил мнение Бутусов.

Ранее Телеграф писал, что российские, украинские и западные военкоры и аналитики сообщили 27 июля, что “остатки российского гарнизона” капитулировали в селе Старомайорское, за которое шли бои в последнюю неделю. Причем произошло это еще вчера вечером.

Украинцы прорвали вторую линию обороны россиян? Военкоры сообщили о капитуляции российского гарнизона в Старомайорском