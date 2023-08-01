Россия ударила дронами по центру Харькова – загорелась студенческая общага

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Опубликовано: 01.08.2023 08:23 , Обновлено: 01.08.2023

В ночь на 1 августа российские войска ударили беспилотниками по центру Харькова. В результате, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, были разрушены два здания, в одном из них вспыхнул пожар. В прокуратуре Харьковской области заявили о серьёзных разрушениях в здании общежития местного ПТУ, а также об одном пострадавшем - охраннике на одном их спортивных объектов города, который также пострадал от "прилётов" российских дронов.

По данным Госслужбы по ЧС, один из беспилотников (типа “шахед”) врезался в трёхэтажное здание общежития учебного заведения в Салтовском районе города. Произошло частичное разрушение конструкций на 2-м и 3-м этажах, были повреждены перекрытия, частично обрушилась крыша. Кроме того, в общежитии вспыхнул пожар на площади порядка 200 квадратных метров.

Еще три попадания, по данным Госслужбы по ЧС, зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе. Там частично обрушилось двухэтажное здание. Пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко сообщил, что там пострадал охранник - мужчину с различными травмами госпитализировали.

В свою очередь начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко заявил, что всего в ночной атаке участвовало 6 - 7 “шахедов”, часть из них была сбита силами ПВО.

“Бьют хаотично по городу, по объектам, которые могут достать. Гражданские, не гражданские, инфраструктура, объекты энергетики — все, куда могут попасть”, — процитировало Тимошко издание «Суспільне Харків».

Между тем, в Генштабе ВСУ подробности ночной атаки по Харькову пока не сообщили,дав лишь общую информацию о результатах военных действий за минувшие сутки. По информации украинской стороны, за сутки российские войска осуществили 9 ракетных и 57 авиационных ударов, а также 61 обстрел из реактивных систем залпового огня, как по позициям ВСУ, так и просто по населенным пунктам Украины.

“В результате российских терактов, к сожалению, есть убитые и раненые мирные жители, среди которых есть дети. Разрушены жилые дома”, - заявили в Генштабе, подчеркнув, что Россия “продолжает игнорировать законы и обычаи войны, применять тактику террора” и наносить удары, “обстреливая как военные, так и гражданские объекты”.

В Минобороны России ночную атаку беспилотниками по Харькову не комментировали.