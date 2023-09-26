Минобороны РФ показало живого командующего Черноморским флотом. Но вопросы остались

🎥 Видео

Опубликовано: 26.09.2023 16:57 , Обновлено: 26.09.2023

Минобороны РФ 26 сентября распространило видео с заседания, в котором участвовал командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов. Ранее украинские военные заявили, что он был убит при ударе по штабу флота в Севастополе. Независимые источники эту информацию не подтверждали.

Судя по видео, адмирал участвовал в совещании удалённо. Два эпизода с неподвижной картинкой военного породили у экспертов сомнения, но в целом они склоняются к тому, что запись подлинная.

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«Судя по всему, командующий Черноморским флотом действительно присутствовал на заседании, но монтаж видео получился довольно кривым, что и вызвало подозрения. Конечно, видео может быть и консервой (записью, сделанной заранее), а картинку с адмиралом на экран созвона можно поставить из прошлой записи. Но тут мы уже уходим в сторону конспирологии», считает военный эксперт Матвеев.

Украинские военные 25 сентября заявили, что командующий Черноморским флотом якобы погиб при ударе по штабу флота в Севастополе, но не предоставили никаких доказательств.

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«В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ уничтожено 34 офицера. Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших и командующий ЧФ РФ. Много кого до сих пор не опознали из-за разницы фрагментов тел. Поскольку россиян срочно заставили опубликовать ответ с, казалось бы, живым Соколовым — наши подразделения проясняют информацию», заявила украинская сторона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможной гибели Соколова, переадресовав вопрос в Минобороны. «Нет, вы знаете, здесь никакой информации не было от министерства обороны — это исключительно их прерогатива, и здесь нам нечего сказать», — сказал он.

Украинские силы спецопераций заявили, что «уточняют информацию» касательно заявленной ими ранее гибели командующего Черноморским флотом РФ Соколова.

“Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших командующий ЧФ РФ. Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым – наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры сбора данных относительно результатов проведенной операции”, - говорится в сообщении.

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Ранее бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестовичпризывал не торопиться с утверждениями о гибели командующего Черноморским флотом, чтоб «не сесть в лужу».

Напомним, Телеграф писал о том, что по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе был нанесён ракетный удар.

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