В Штаб Черноморского флота в Севастополе прилетела ракета. Какие города Крыма тоже попали под удар?

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Опубликовано: 22.09.2023 13:54 , Обновлено: 04.07.2024

Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ. По словам очевидцев, были "прилеты" и в другие города Крыма.

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«Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов — не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил Развожаев. Он призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео последствий удара.

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Глава Севастополя заявил, что возможна еще одна атака. «Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий», — написал он в телеграме.

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По данным телеграм-канала «Крымский ветер», к зданию штаба флота подъехали десять машин скорой помощи.

До заявления Развожаева жители Севастополя сообщили, что слушали звуки работы ПВО.

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Также тг-каналы сообщили, что были “прилеты” в Бахчисарайском районе. По словам очевидцев, в Бахчисарае, предположительно, попали по воинской части.

Звучали взрывы в Симферопольском районе, Первомайском и в районе Красногвардейского.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Зеленский пообещал, что ВСУ освободят Бахмут и еще два города.

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