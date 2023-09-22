В Штаб Черноморского флота в Севастополе прилетела ракета. Какие города Крыма тоже попали под удар?
Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ. По словам очевидцев, были "прилеты" и в другие города Крыма.
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«Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов — не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил Развожаев. Он призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео последствий удара.
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Глава Севастополя заявил, что возможна еще одна атака. «Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий», — написал он в телеграме.
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По данным телеграм-канала «Крымский ветер», к зданию штаба флота подъехали десять машин скорой помощи.
До заявления Развожаева жители Севастополя сообщили, что слушали звуки работы ПВО.
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Также тг-каналы сообщили, что были “прилеты” в Бахчисарайском районе. По словам очевидцев, в Бахчисарае, предположительно, попали по воинской части.
Звучали взрывы в Симферопольском районе, Первомайском и в районе Красногвардейского.
Напомним, ранее Телеграф писал, что Зеленский пообещал, что ВСУ освободят Бахмут и еще два города.
Зеленский пообещал, что ВСУ освободят Бахмут и еще два города