«Очень серьезный риск для пассажиров» - В Украине заявили об обстреле пункта пропуска на границе с Румынией

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Опубликовано: 26.09.2023 10:17 , Обновлено: 26.09.2023

Украина обвинила российские войска в атаке беспилотников на международный пункт пропуска на границе с Румынией в ночь на 26 сентября. Как заявила представитель представитель штаба командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк, в результате обстрела Одесской области Украины были повреждены объекты пограничной инфраструктуры, но существовал также "очень серьезный риск" для пассажиров, которые в момент обстрела готовились пересечь границу на автобусе.

“Атака была направлена вновь на припортовую и пограничную инфраструктуру и Подунавье. Повреждена пограничная инфраструктура в международном пункте пропуска”, - заявила Гуменюк в ходе утреннего брифинга.

По данным Вооруженных сил Украины, в ходе ночной атаки, главной целью которой стала Одесская область, российские военные запустили как минимум 38 дронов типа Shahed-136/131. Украинским ПВО удалось сбить 28 из них, сообщили в ВСУ.

В результате ночной атаки в зоне ожидания на украинском КПП вблизи с границей с Румынией вспыхнул пожар. Местные власти сообщили о двух пострадавших - водителях загоревшихся большегрузов, которые находились в зоне ожидания.

В ВСУ опубликовали фотографии сгоревших до остова фур (всего выгорело 6 машин) и поврежденных административных зданий в пункте пропуска.

В свою очередь в украинских телеграм-каналах появилось видео, на котором ночная атака по паромному пункту пропуска “Орловка-Исакча” снята с румынской стороны.

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По данным украинских СМИ, работу обстрелянного пункта пропуска временно приостановили, а пассажирский транспорт пока пускают в объезд.

Отметим, что российская сторона обстрел Одесской области и международного пункта пропуска на границе Украины и Румынии пока никак не комментировала.