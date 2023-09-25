ССО Украины заявили о гибели командующего ЧФ РФ и ещё 100 российских моряков из-за ракетных ударов по Севастополю
Командование сил специальных операций Украины 25 сентября заявило, что в ходе удара по штабу в Севастополе уничтожила командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова и других офицеров. А в результате атаки на БДК "Минск" на ремонтной верфи у середине сентября были убиты или ранены 64 российских моряка.
“Учитывая факт, что БДК «Минск» должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК”, - пояснили такие высокие цифры в ССО ВСУ Украины.
Что касается удара по штабу ЧФ РФ, то украинские спецслужбы утверждают, что там погибло 34 офицера, среди них командующий. Еще 105 военных были ранены, а само здание штаба не подлежит восстановлению.
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В России, в свою очередь, утверждают, что в здании штаба почти никого не было, а без вести пропал один человек. Что касается удара по БДК “Минск”, то в Минобороны РФ ранее заявляли об отсутствии пострадавших военных и пообещали отремонтировать корабль.
Ранее Телеграф сообщил, что в Интернет попало видео с последствиями удара по судоремонтному морскому заводу в крымском Севастополе 13 сентября. На кадрах виден обгоревший большой десантный корабль «Минск» проекта 775 с многочисленными повреждениями и пожарные, которые осматривают место ЧП.