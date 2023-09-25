ССО Украины заявили о гибели командующего ЧФ РФ и ещё 100 российских моряков из-за ракетных ударов по Севастополю

Опубликовано: 25.09.2023 14:45 , Обновлено: 25.09.2023

Командование сил специальных операций Украины 25 сентября заявило, что в ходе удара по штабу в Севастополе уничтожила командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова и других офицеров. А в результате атаки на БДК "Минск" на ремонтной верфи у середине сентября были убиты или ранены 64 российских моряка.

“Учитывая факт, что БДК «Минск» должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК”, - пояснили такие высокие цифры в ССО ВСУ Украины.

Что касается удара по штабу ЧФ РФ, то украинские спецслужбы утверждают, что там погибло 34 офицера, среди них командующий. Еще 105 военных были ранены, а само здание штаба не подлежит восстановлению.

В Штаб Черноморского флота в Севастополе прилетела ракета. Какие города Крыма тоже попали под удар?

В России, в свою очередь, утверждают, что в здании штаба почти никого не было, а без вести пропал один человек. Что касается удара по БДК “Минск”, то в Минобороны РФ ранее заявляли об отсутствии пострадавших военных и пообещали отремонтировать корабль.

Ранее Телеграф сообщил, что в Интернет попало видео с последствиями удара по судоремонтному морскому заводу в крымском Севастополе 13 сентября. На кадрах виден обгоревший большой десантный корабль «Минск» проекта 775 с многочисленными повреждениями и пожарные, которые осматривают место ЧП.

Появилось видео БДК «Минск», поврежденного в Севастополе