Появилось видео испытаний нового украинского подводного дрона "Маричка"

🎥 Видео

Опубликовано: 26.09.2023 07:53 , Обновлено: 26.09.2023

В интернет выложили видео испытаний нового подводного дрона "Маричка". Это разработка украинских волонтеров, которые утверждают, что "объединили лучших разработчиков беспилотников" и других специалистов в этой сфере для создания многоцелевого дрона, который мог бы поражать подводную часть кораблей.

Видео тестового запуска дрона “Маричка” появилось в сети. Как сообщают в украинских телеграм-каналах, этот шестиметровый подводный беспилотник способен нести боевую часть весом в 200 кг и преодолевать расстояния в тысячу километров.

Разработчики также заявили, что “Маричка” “гораздо эффективнее надводных дронов” и “способен противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы”.

Ранее разработчики сообщали, что стоимость производства дрона “Маричка” составляет порядка 16 млн гривен. По словам создателей дрона, он может использоваться для уничтожения российских военных кораблей, береговых укреплений, подводных лодок, а также выполнять функции доразведки.

В Украине показали испытания подводного беспилотника «Маричка» с дальностью до 1000 км