Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующих ЧФ и дальней авиации России

Опубликовано: 05.03.2024 17:09 , Обновлено: 06.03.2024

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест двух высокопоставленных военных России – Виктора Николаевича Соколова и Сергея Ивановича Кобылаша. Обоснование – предполагаемые преступления на территории Украины, совершенные ими с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023-го. Что именно вменили?

[inf]Виктор Николаевич Соколов – адмирал Военно-морского флота РФ, командующий Черноморским флотом.

Сергей Иванович Кобылаш – генерал-лейтенант Вооруженных сил РФ, командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил.[/inf]

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Соколова и Кобылаша признали ответственными «за военное преступление в виде нанесения ударов по гражданским объектам и военное преступление в виде причинения чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или ущерба гражданским объектам», сообщили в МУС. И заявили: есть достаточные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления. Два ордера на арест были выданы по ходатайствам, поданным обвинением.

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Палата предварительного производства МУС сочла, что двое ответственны за ракетные удары, нанесенные подчинёнными ими силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре в период как минимум с 10 октября 2022 года по крайней мере до 9 марта 2023 года.

«В течение этого периода имела место предполагаемая кампания ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям, которые были осуществлены российскими вооруженными силами в нескольких местах на Украине», – уточнили в МУС.

Ранее Телеграф писал, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) заявило об уничтожении патрульного корабля Черноморского флота России “Сергей Котов” в ночь с 4 на 5 марта 2024 года.

ГУР Украины заявило об уничтожении российского патрульного корабля «Сергей Котов»

Вскоре в интернете появилось видео атаки на корабль.

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