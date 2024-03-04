Наступление России не остановит? Зеленский не придумал, как мобилизовать украинцев - WP

Опубликовано: 04.03.2024 12:40 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский и военное руководство страны пока не разработали конкретный план по призыву или вербовке новых бойцов для противостояния атакам России. Это вызвало разногласие в украинском парламенте и обществе, написало The Washington Post.

По информации издания, осутствие конкретной стратегии у Владимира Зеленского по мобилизации привело к “мешанине вербовочных усилий” и посеяло панику среди мужчин боеспособного возраста. В результате часть их них скрылась из-за опасений, что солдат призовут в плохо оснащенную армию.

По этой же причине, продолжила журналистка издания Шивон О’Грейди, украинский лидер уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Новый главком Александр Сырский “до сих пор не внес новой ясности”.

В частности, ему поручили провести ревизию действующих войск и найти больше боеспособных сил, сообщило WP. Однако спустя почти месяц после назначения Сырского так и не стало известно, где находятся 700 тыс. из 1 млн мобилизованных солдат и чем они сейчас занимаются.

Сокращение численности украинской армии спровоцировало стратегический кризис, одно из последствий которого - отступление ВСУ из Авдеевки.

“Вполне возможно, что россияне очень скоро подойдут гораздо ближе, если их некому будет остановить”, — сказал советник министерства обороны Украины Алексей Бежевец.

Если кроме «отсутствия боеприпасов, вооружения, снарядов и так далее, у нас будет нехватка кадров, то это трагедия», подчеркнул он.

Между тем, в законопроект о мобилизации внесли более 4 тыс. поправок, и некоторые законодатели увидели в этой мере попытку Владимира Зеленского переложить ответственность на парламент “за неизбежно непопулярные решения”.

Ранее Телеграф писал о предложении Канады прислать “ограниченный контингент” своих военнослужащих в Украину на определенных условиях.

Канада заявила о готовности прислать солдат в Украину. Но есть нюанс