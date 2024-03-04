В России взорвали железнодорожный мост. Что известно?

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Опубликовано: 04.03.2024 11:04 , Обновлено: 04.03.2024

Утром в понедельник, 4 марта, в Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту через реку Чапаевка. Различные информационные источники сообщили, что взрывное устройство было заложено под опору моста. Движение поездов на этом участке остановили.

Взрыв произошел на перегоне Звезда – Чапаевск. По словам источников ТГ-портала Baza, повреждения получили металлоконструкции моста и ограждение. При этом бетонная опора, по предварительной информации, повреждений не получила.

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«Задерживаются электрички из Сызрани в сторону Самары», – написали в соцсетях обеспокоенные горожане.

По сообщению RTVI, задержали три пассажирских поезда, которые ехали из Москвы, и одну электричку.

«На указанном участке у нас действительно наблюдается задержка. Мы пустили часть составов через Жигулёвск, и поэтому задержка будет около двух часов. Остальные электрички стоят. Думаем, что с ними делать», – пояснили порталу 63.RU в Куйбышевской железной дороге.

Место происшествия оцепили, здесь приступили к работе сотрудники Росгвардии и саперы.

Что заявили в Украине?

В Главном управлении разведки Украины (ГУР) заявили, что их сотрудники стоят за организацией взрыва на железнодорожном мосту.

«Железнодорожная ветка использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, изготовленных заводом АО «Полимер» в городе Чапаевск Самарской области», — заявили в ГУР.

В ГУР предположили, что из-за повреждений железнодорожный мост нельзя будет использовать несколько недель.

Ранее Телеграф писал, что утром 2 марта в небе над Санкт-Петербургом взорвался беспилотный летательный аппарат. В результате пострадала жилая пятиэтажка.

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