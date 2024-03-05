ГУР Украины заявило об уничтожении российского патрульного корабля «Сергей Котов»

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Опубликовано: 05.03.2024 10:25 , Обновлено: 05.03.2024

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) заявило об уничтожении патрульного корабля Черноморского флота России "Сергей Котов" в ночь с 4 на 5 марта 2024 года. В интернете появилось видео предполагаемого поражения корабля.

По данным ГУР, операцию по уничтожению российского военного корабля осуществило спецподразделение ведомства “Group 13” при поддержке Военно-морскими сил ВСУ и Министерства цифровой трансформации Украины. Атаку осуществили, по данным ГУР, “в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива”.

“В результате удара морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 “Сергей Котов” получил повреждения корма, правого и левого бортов”, - заявили в украинском ведомстве, оценив выведенный из строя корабль в 65 млн долларов.

[info_b]Патрульные корабли проекта 22160 — это серия российских патрульных кораблей 3-го ранга c управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны. Считаются первыми российскими кораблями с применением модульной концепции вооружения. По данным на декабрь 2023 года, в составе российского флота было 4 корабля, ещё 2 находились на стадии строительства.[/info_b]

Тем временем в российских телеграм-каналах появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент поражения патрульного корабля. На кадрах, снятых, судя по всему, с борта другого корабля, слышны звуки выстрелов и видна вспышка взрыва на отдалении.

Между тем, американский OSINT-аналитик под ником OSINT (Uri) в соцсети X (бывший Twitter) заявил о том, что примерно в 23:30 (по Киеву) 4 марта 2024 года украинские спецслужбы совместно с ВМС ВСУ “нанесли удар морским беспилотником по Крымскому мосту”. Информации о каких-либо повреждениях моста, впрочем не поступало, однако сам Крымский мост перекрыли на всю ночь. В официальном телеграм-канале сообщение о закрытии моста появилось в 00:35 (по Москве) 5 марта, а о возобновлении движения автотранспорта сообщили лишь в 8:49.

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Напомним, “Сергей Котов” - далеко не первая потеря российского флота в войне с Украиной. Так, 14 февраля2024 года ГУР сообщило об уничтожении в Черном море, возле побережья Крыма, большого десантного корабля “Цезарь Куников”, а 26 декабря 2023 года - нанесли удар по большому десантному кораблю “Новочеркасск” в Феодосии (Крым).

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