Макрон пообещал помочь Украине «восстановить ее территориальную целостность»

Опубликовано: 03.10.2022 07:25 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Франции Эммануэль Макрон 2 октября созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Там рассказали, что французский лидер «повторил свое решительное осуждение незаконной аннексии Россией четырех областей Украины» и «подтвердил решимость Франции помочь Украине восстановить свой полный суверенитет и территориальную целостность». Кроме того, пообещал «работать со своими европейскими партнерами над новыми санкциями».

Также в сообщении сказано, что президенты поговорили про ситуацию в Запорожской области, которая «остается очень тревожной». Макрон «осудил арест российскими войсками директора электростанции».

«Оба президента подчеркнули срочную необходимость в краткосрочной перспективе разрешить ротацию украинского персонала, который обеспечивает эксплуатацию и безопасность объектов», — заявили в Елисейском дворце.

И добавили, что президент Франции «напомнил о своей приверженности суверенитету Украины над электростанцией и работе по выводу российских войск с этого объекта [Запорожской АЭС]».

Тем временем в Офисе украинского лидера добавили, что Владимир Зеленский «затронул вопрос поданной Украиной заявки на членство в НАТО». Они также обсудили «ситуацию на фронте и новые успехи Вооруженных Сил Украины в освобождении украинских территорий».

Напомним, что в субботу, 1 октября, в украинском «Энергоатоме» заявили, что российские военные «похитили» их гендиректора Игоря Мурашова и увезли с завязанными глазами в неизвестном направлении. Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) связались с Москвой с требованием объяснить произошедшее. В ответ там заявили, что Мурашов «временно задержан».

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что президент России подписал указы о признании «независимыми» занятых Россией территорий Украины в Запорожской и Херсонской областей (ЗапорОбл и ХерОбл). Но есть несколько нюансов.

Путин признал независимость двух поселков Николаевской области

На это отреагировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который заявил, что решение Владимира Путина принять в состав России захваченные территории Украины — это нарушение Принципов Устава ООН и международного права.

Аннексия украинских областей Россией нарушает устав — Генсек ООН Гутерреш

Тем временем власти Украины подготовили и подали по ускоренной процедуре заявку на вступление в североатлантический блок НАТО.

Украина подала заявку на вступление в НАТО — «В ускоренном порядке»