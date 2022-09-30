Путин признал независимость двух поселков Николаевской области

Опубликовано: 30.09.2022 08:24 , Обновлено: 30.09.2022

Президент России подписал указы о признании "независимыми" занятых Россией территорий Украины в Запорожской и Херсонской областей (ЗапорОбл и ХерОбл). Но есть несколько нюансов.

В указе Путина написано, что он подписан с соблюдением принципов “равноправия и самоопределения народов, закрепленном в уставе ООН”. Какой конкретно народ проживает, например, в части Запорожской области и будут ли их теперь в России называть “запорожцы”, в документе не говорится. Как теперь точно называются “независимые территории” тоже непонятно. Нужно ли теперь сокращённо называть независимую часть Херсонской области - ХерОбл? А Запорожской - ЗапорОбл?

Не говорится в документах Владимира Путина и том, что в случае включения этих территорий в состав РФ, у “народов” ЗапорОбла и ХероОбла заберут право на “самоопределение, закрепленное в уставе ООН”. Ведь в России референдумы и призывы к плебисциту об отделении - караются согласно уголовным статьям.

Кстати, ни одну из этих областей Россия полностью не контролирует. А с Херсонской и вовсе вышел казус. Дело в том, что назначенная Россией администрация Херсонской области издала указ о включении в свой состав “по просьбам народов” двух населенных пунктов Николаевской области.

Таким образом, Владимир Путин своим указом признал “независимость” от Украины анклава “Николаевского народа” в ХерОбле. К каким ужасным последствиям это приведет в будущем, можно только предполагать. Деревня Александровка и город Снигиревка рискуют стать рассадником сепаратизма в дружной семье ХерОбла.

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин 30 сентября намерен подписать с назначенными Россией главами занятых ВС РФ украинских территорий договора оь их вступлении в состав РФ.

Путин решил включить украинские территории в состав РФ 30 сентября