Аннексия украинских областей Россией нарушает устав - Генсек ООН Гутерреш

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Опубликовано: 30.09.2022 10:48 , Обновлено: 30.09.2022

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что решение Владимира Путина принять в состав России захваченные территории Украины - это нарушение Принципов Устава ООН и международного права.

“Кремль объявил, что завтра в Москве состоится церемония, которая запустит процесс аннексии украинских регионов Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья. В этот опасный момент я должен подчеркнуть свой долг как Генерального секретаря поддерживать Устав Организации Объединенных Наций”, - говорится в заявлении генсека ООН. “Устав ООН ясен. Любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или ее применения является нарушением Принципов Устава ООН и международного права”, - был категоричен глава ООН.

“В своей знаменательной Декларации о дружественных отношениях от 24 октября 1970 года, неоднократно цитируемой Международным судом как констатирующая нормы общего международного права, Генеральная Ассамблея заявила, что “территория государства не должна быть объектом приобретения другим государством в результате угрозы силой или ее применения” и что “никакое территориальное приобретение в результате угрозы силой или ее применения не должно признаваться законным”, - напомнил генеральный секретарь ООН.

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“И я должен внести ясность. Российская Федерация, как один из пяти постоянных членов Совета Безопасности, разделяет особую ответственность за соблюдение Устава. Любое решение продолжить аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не имело бы юридической силы и заслуживает осуждения. Это не может быть согласовано с международно-правовыми рамками”, - заявил Антониу Гутерриш.

По его словам, это не может быть согласовано с международно-правовыми рамками. “Это противоречит всему, за что призвано бороться международное сообщество. Это попирает Цели и принципы Организации Объединенных Наций. Это опасная эскалация. Этому нет места в современном мире. Это не должно быть принято”, - заявил генсек ООН.

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“Позиция Организации Объединенных Наций однозначна: мы полностью привержены суверенитету, единству, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ в соответствии с соответствующими резолюциями ООН”, - был категоричен генсек ООН.

“Я хочу подчеркнуть, что так называемые “референдумы” в оккупированных регионах проводились во время активного вооруженного конфликта, на территориях, находящихся под российской оккупацией, и вне правовых и конституционных рамок Украины”, - напомнил Антониу Гутерриш.

“Их нельзя назвать подлинным выражением народной воли”, - заключил генсек ООН.

По его словам, любое решение России двигаться вперед с этими “референдумами” еще больше поставит под угрозу перспективы мира.

В Украине объявили о независимости московского Кремля “Это продлит драматические последствия для мировой экономики, особенно для развивающихся стран, и затруднит нашу способность доставлять жизненно необходимую помощь по всей Украине и за ее пределами. Настало время отступить от края пропасти. Сейчас, как никогда, мы должны работать сообща, чтобы положить конец этой разрушительной и бессмысленной войне и соблюдать Устав ООН и международное право”, - призвал генсек ООН.

Ранее Телеграф сообщил, что президент России подписал указы о признании “независимыми” занятых Россией территорий Украины в Запорожской и Херсонской областей (ЗапорОбл и ХерОбл). Но есть несколько нюансов.

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