Украина подала заявку на вступление в НАТО - "В ускоренном порядке"

Опубликовано: 30.09.2022 18:01 , Обновлено: 04.07.2024

Власти Украины подготовили и подали по ускоренной процедуре заявку на вступление в североатлантический блок НАТО.

“Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины-реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия”, - заявил глава Украины Владимир Зеленский.

“Сегодня Украина подает заявление, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО”, - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Такж, по словам президента Украины, на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 30 сентября решили усилить борьбу с оккупантами. Но и от переговоров там не отказываются. Но для этого должно быть выполнено одно условие - уход Владимира Путина с поста президента РФ.

“Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим Президентом России”, - рассказал Владимир Зеленский.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 сентября проведет незапланированную пресс-конференцию. Ояес сообщили в его пресс-службе. А в США, кажется, некоторые политики уже не разделяют Украину и НАТО.

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм заявил 29 сентября, что в случае ядерного удара России по Украине США будет рассматривать это как «широкомасштабное нападение на НАТО”.

Ранее Телеграф сообщил, что президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии аннексии украинских областей в состав России призвал Киев прекратить огонь и “сесть за стол переговоров”.

Путин попросил Украину прекратить огонь и начать переговоры