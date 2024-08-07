"Пиар-ход" или ловушка? Эксперты оценили перспективы вторжения ВСУ вглубь России

📊 Анализ

Опубликовано: 07.08.2024 14:26 , Обновлено: 07.08.2024

Вторые сутки на территории России идут бои. Подразделения ВСУ, которые ранее, по утверждению Минобороны РФ, стояли на границе с Беларусью, каким-то образом смогли тайно сформировать ударный кулак и зайти вглубь Курской области на 5-15 километров. Именно о такой глубине сообщили российские военкоры.

Ярослав Трофимов, шеф-корреспондент Wall Street Journal по международным делам и эксперт по Украине, назвал это «крупнейшим приграничным наступлением [ВСУ] с начала войны».

«Сегодняшний день покажет, является ли это просто пограничной стычкой или Украина на самом деле пытается занять значительную территорию России, чтобы в конечном итоге обменять её на оккупированные украинские земли», — рассказал Трофимов, передает немецкое издание Bild.

Однако не все эксперты сходятся во мнении, что эта украинская СВО (специальная военная операция) имеет далеко идущие цели по удержанию российских территорий.

Одни говорят, что речь идёт об отвлекающем маневре. В свою очередь, близкий к правительству украинский военный эксперт, пожелавший остаться неизвестным, заявил BILD, что курское наступление — всего лишь пиар-кампания украинской армии: «Речь идёт о нелинейной и асимметричной войне».

А вот военные обозреватели немецкого издания BILD Филипп Пиатов и Юлиан Рёпке уверены, что Киев намерен таким образом заставить власти РФ пересмотреть свои позиции и понять, что война можкт идти не только на украинской территории.

Ловушка для российских ВВС?

В свою очередь, польское экспертное издание Defence24 считает, что украинская операция не лишена смысла.

“Нападение Украины на Курскую область — неожиданный шаг, который часто подвергается критике со стороны комментаторов ситуации… Однако этот шаг кажется разумным, по крайней мере, по нескольким причинам… Украинцы бросили свои резервные бригады в «мягкое подбрюшье» России. В месте, не укрепленном и лишенном каких-либо крупных сухопутных сил русских”, - предположил эксперт в портала.

Там читают, что у России нет резервов, которые можно было бы быстро перекинуть под Курск.

“Ближайшие крупные российские силы сегодня находятся в Белгородской и Харьковской областях Украины. Однако эти силы устали и ослабели в ходе проводимых операций. А кроме того, они связаны с борьбой с сильной группировкой украинских войск, которая сначала связала их, а в настоящее время продолжает связывать и даже теснить в направлении на север”, - напомнили польские военные аналитики.

Именно поэтому россияне в первые часы наступления украинцев вынуждены были использовать сючамолетв и вертолеты. Именно российские ВВС были задействованы в качестве противодействия против украинских бригад.

Но украинская сторона явно ожидала такого поворота событий и такой реакции и, возможно, даже рассчитывала на нее. Есть много признаков того, что наступающие силы действовали под прикрытием противовоздушной обороны, беспрецедентной в этой войне.

В итоге, украинские источники утверждают, что было уничтожено «несколько» Ка-52. В российских сообщениях также упоминается информация, что было два сбитых вертолета.

Не исключено, что наземную операцию прикрывают в воздухе недавно прибывшие в Украину истребители F-16. Однако видео- или фото- доказательств этому пока нет.

Ранее Telegraf.news сообщил, что российские военкоры, а также новостной тг-канал Brief сообщили, что подразделения ВСУ смогли продвинуться вглубь Курской области России уже на 15 километров. Там утверждают, что Украинские солдаты двигаются вдоль трассы Суджа-Коренево, расширяя зону контроля.

ВСУ продвинулись вглубь Курской области РФ на 15 км — Российские СМИ