"Имеют право" — В ЕС отреагировали на вторжение ВСУ в российский Курск. Что ответили в США?

Опубликовано: 08.08.2024 08:56 , Обновлено: 08.08.2024

Член Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби накануне вечером заявил, что правительство США планирует связаться с Киевом, чтобы узнать подробности атаки на Курскую область. Он подчеркнул, что в первую очередь их интересуют цели "самого серьёзного" за последние месяцы вторжения ВСУ на российскую территорию.

«Последнее, что хотелось бы добавить, так это то, что мы намерены связаться с нашими украинскими партнёрами, чтобы получить более полное представление о случившемся», — отметил накануне Джон Кирби.

При этом он добавил, что в политике США “ничего не изменилось” в отношении поддержки или поощрения атак ВСУ на территории России, за исключением того, что “мы позволяли им делать в прошлом с помощью поставляемого США оружия, а именно наносить удары по непосредственным угрозам по другую сторону границы”, передало издание EurAsia Daily.

Тем временем представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что “Украина вправе самостоятельно определять, какие операции проводить и какие цели преследовать”. Он подчеркнул, что администрация США “ведёт консультации” с Киевом насчет атаки ВСУ на территории Курской области.

«Мы поддерживаем связь с Украиной по поводу этой конкретной операции. Я оставляю за ними право говорить о том, что это за операция, какие операции они проводят и каковы их цели. Уместно, чтобы они говорили об этом открыто, а не мы», — сказал представитель Госдепа.

Тем временем представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что ЕС не против вторжения ВСУ в Курскую область, поскольку “такие действия Киева связаны с правом страны на защиту своей территориальной целостности”, передало международное агентство Reuters.

К слову, накануне вечером в Курской области объявили режим чрезвычайной ситуации. По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, в приграничных районах сохраняется “сложная оперативная обстановка”.

Ранее Telegraf.news писал, что вторые сутки на территории России идут бои. Подразделения ВСУ, которые ранее, по утверждению Минобороны РФ, стояли на границе с Беларусью, каким-то образом смогли тайно сформировать ударный кулак и зайти вглубь Курской области на 5-15 километров. Именно о такой глубине сообщили российские военкоры.

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