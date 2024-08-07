ВСУ продвинулись вглубь Курской области РФ на 15 км - Российские СМИ

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Опубликовано: 07.08.2024 11:34 , Обновлено: 07.08.2024

Российские военкоры, а также новостной тг-канал Brief сообщили, что подразделения ВСУ смогли продвинуться вглубь Курской области России уже на 15 километров. Там утверждают, что Украинские солдаты двигаются вдоль трассы Суджа-Коренево, расширяя зону контроля.

В специальной военной операции Украины на территории России, которую, по мнению экспертов тг-канала “Рыбарь”, готовили в течение долгого времени, принимают участие порядка 900 военных, плюс танки, ПВО и другая техника. При этом на территории Сумской области Украины, граничащей с Курской, уже сконцентрировали несколько подразделений, готовящихся быть подкреплением.

[obnovleno_b]В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что в течение ночи на территории Кромкой области продолжились бои. Там утверждают, что они шли в районах “непосредственно” примыкающих к границе.

”… на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации”, - заявили в Минобороны РФ, утверждая о сотнях погибших украинских военных и уничтожении техники ВСУ.

В Минобороны Украины боевые действия так и не прокомментировали.[/obnovleno_b]

Но это по данным российских источников. Украинские власти продолжают хранить молчание.

При этом российский военный тг-канал “Два майора” утверждает, что Украинцы на занятых российских территориях развертывают логистику, подвозят ГСМ и боеприпасы.

“Судя по открытым источникам, регулярные войска противника присутствуют на глубину до 15 км. Ширина фронта - 10-11 км. ВСУ присутствовали по состоянию на Вечер в Любимовке, Обуховке, Покровском, Зеленом Шляхе, Толстом Луге, Нижнем Клине, Толстом Луге, Николаео-Дарьина, Дарьино, Свердликово, Лебедевке. Всего 11 населенных пунктов”, - говорится в сообщении.

Российский военкор Евгений Поддубный заявил, что в боях в Курской области Украины ведут себя так, как-будто намерены занять часть российской территории надолго.

“Противник продолжает подтягивать крупные силы к переднему краю, насыщать район боевых действий средствами ПВО и РЭБ, ВСУ судя по всему всерьез планируют развивать наступление и не оставляют попытки удержать часть нашей территории. Обстановка сложная”, - пожаловался российский военкор.

Тем временем, президент РФ Владимир Путин намерен собрать заселение Совбеза РФ 7 августа. Об этом сообщили российские СМИ.

Жителей приграничных поселков Курской области призвали ограничить свои передвижения в связи с наступлением ВСУ. Местные власти заявили о том, что количество пострадавших после массированных атак ВСУ на Курскую область увеличилось до 24 человек, в том числе 6 детей.