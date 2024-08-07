Украинские войска зашли на территорию Курской области РФ и взяли несколько населенных пунктов

🎥 Видео

Опубликовано: 07.08.2024 08:05 , Обновлено: 07.08.2024

Российские Минобороны и власти Курской области сообщили, что украинские военные зашли не территорию Курской области. А российские тг-каналы - что ВСУ взяли несколько населенных пунктов. В Минобороны РФ атакующих назвали диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Однако российские военкоры заговорили о настоящем наступлении ВСУ в районе города Суджа.

Атака началась утром 6 августа. И бои продолжались до позднего вечера. В какой-то момент Минобороны РФ заявили, что вытеснили украинских бойцов за пределы РФ. Однако потом скорректировали свое сообщение, в нем осталась лишь информация о ведущихся боях.

Российские источники утверждают, что в наступлении участвуют украинские части, ранее охранявшие границу с Беларусью.

«Украинцы… отвели» — Лукашенко приказал отвести белорусские войска от границы с Украиной

В атаке на Курскую область, по данным российского оборонного ведомства, участвовало до 300 украинских военнослужащих, 11 танков и более 20 бронемашин.

Телеграм-канал “МИГ России” сообщил, что украинцам удалось продвинуться на пять километров вглубь Курской области и занять несколько “небольших населенных пунктов” вдоль границы. “Удалось затащить на нашу территорию артиллерию, несколько танков, заправщиков, советских ПВО (шилки, зушки), продолжают прибывать подкрепления. Идут тяжелые бои, которые днем возобновятся в полную силу. Такая информация с мест на этот час”, - спрогнозировали там.

Российский Телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что украинцы заняли приграничные села Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово. По данным росканалов «Архангел спецназа» и «Два майора», украинцы продолжили продвижение к Судже.

В свою очередь, украинский аналитический тг-канал DeepState сообщил, что в ходе боев в Курской области взяли в плен российских военных.

Также ВСУ уничтожили три грузовика российских военных. А также нанесли удар по российской пехоте, спрятавшейся в Никольском Белогорском монастыре.

Украинские тг-каналы также поделились фото уничтоженных российских танков на тралах в северо-западной части Суджи и вертолета Ка-52 в районе Нижнего Клина.

В остальном, украинские источники хранят молчание и не спешат делиться информацией о боях в Курской области. Официальные власти Украины также пока не комментировали ход спецоперации на территории РФ.