Под завалами дома в Ейске нашли ещё одно тело. Что с пилотами Су-34?

Опубликовано: 18.10.2022 16:04 , Обновлено: 18.10.2022

Под завалами жилой многоэтажки в российском Ейске, на который рухнул истребитель Су-34, нашли тело еще одного мужчины. Таким образом, количество погибших увеличилось до 14 человек. Тем временем специалисты начали убирать обломки самолета с места происшествия, а власти города оценивать, можно ли восстановить дом. В свою очередь у людей возникло немало вопросов о том, что же произошло. Собрали, что известно.

Число погибших при крушении Су-34 увеличилось до 14 человек

Об этом сообщили российские СМИ. По их информации, во время разбора разрушенного дома, нашли тело мужчины. Телеграм-канал Mash написал, что тело не удалось опознать, потому что оно сильно обгорело.

Ранее Телеграф писал, что погибших 13. Среди жертв в том числе трое детей. Еще 19 человек получили ранения.

Число погибших после крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 13

Убрали обломки самолета

Также российские СМИ опубликовали видео, как обломки упавшего СУ-34 грузят в военную машину с маркировкой V.

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Известно, что в Ейском районе объявили трехдневный траур.

Что произошло с самолетом и летчиками?

Как писал Телеграф, в Следственном комитете России 18 октября сообщили о возбуждении уголовного дела по факту падения истребителя Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске. Так, дело завели по ст.351 Уголовного кодекса РФ — нарушение правил полетов или подготовки к ним. Сейчас следователи рассматривают в качестве основной версии — «техническую неисправность воздушного судна».

Следователи начали допрашивать пилотов, которые катапультировались из падающего истребителя, и персонал аэродрома.

СК России назвал основную версию крушения СУ-34 в Ейске

Кстати, глава Кубани опроверг появившуюся в СМИ информацию, что упавший самолет был с боеприпасами. По словам главы МЧС, при разрушении Су-34 разлилось горючее, возник пожар, «как такового взрыва не было».

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При этом, у простых людей и журналистов возникли вопросы к пилотам. Как пишет тг-канал «Эхо», на видео с места происшествия попал только один из катапультировавшихся лётчиков. На записи он лежит на земле недалеко от места крушения и не может встать. Вопрос, где приземлился второй летчик.

Кроме того, известно, что в таких случаях пилоты должны уводить самолет подальше от жилых домов. Некоторые эксперты говорят, что они просто ничего не смогли сделать.

«В оправдание могу предположить, что борт загорелся на взлете, т.е. он не набрал нужную высоту и скорость, чтобы скорректировать падение. И если бы они не катапультировались, то все равно бы борт врезался в дом», — предположил один из экспертов, пилот Тимур Кубеков.

А по словам героя СССР, генерал-майора в отставке Александра Руцкого, в России на сегодня «сама система обслуживания авиационной техники нарушается — своевременное проведение регламентных работ в соответствии с документами. Кроме этого, у нас устаревшая авиационная техника. На летчиков не надо обижаться».

Появились видео момента падения СУ-34 на жилые дома в российском Ейске