Число погибших после крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 13

Опубликовано: 18.10.2022 08:08 , Обновлено: 18.10.2022

Число погибших после падения истребителя Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске выросло с 4 до 13 человек. Среди жертв в том числе трое детей. Еще 19 человек получили ранения. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов 18 октября.

Кроме того, по его словам, четверых пострадавших при пожаре перевели в Краснодар. Всего, по данным Минздрава РФ, в больницах находятся 15 человек.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявлял, что при происшествии пострадали 22 человека, а трое из них погибли.

Кстати, по версии Куренкова, взрыва после падения Су-34 не было, а пожар возник в результате разлива горючего.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в Telegram о введении режима ЧС на месте падения военного самолета.

Ранее Телеграф писал, что вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова заявила, что трое жителей многоэтажного дома, рядом с которым рухнул военный самолёт СУ-34 погибли из-за того, что выпрыгнули из горящего дома.

«Выпрыгивали с верхних этажей» — В Ейске рассказали, как погибли жители многоэтажки после крушения СУ-34

Напомним, вечером 17 октября военный самолет упал прямо на жилые дома.

В России СУ-34 упал прямо на жилые дома и взорвался

Позже российские телеграм-каналы опубликовали первые видео момент крушения военного самолёта СУ-34 на жилые дома в Ейске.

Появились видео момента падения СУ-34 на жилые дома в российском Ейске