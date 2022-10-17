"Выпрыгивали с верхних этажей" - В Ейске рассказали, как погибли жители многоэтажки после крушения СУ-34

🎥 Видео

Опубликовано: 17.10.2022 22:20 , Обновлено: 17.10.2022

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова заявила, что трое жителей многоэтажного дома, рядом с которым рухнул военный самолёт СУ-34 погибли из-за того, что выпрыгнули из горящего дома.

«Трое достоверно погибших у нас. Это люди, которые выпрыгивали с верхних этажей. Пока такая информация, во всяком случае от главного врача. Мы имеем многочисленные травмы, свидетельствующие о том, что это прыжки были совершены с высоты», - заявила чиновница.

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Согласно последним данным, в Ейске в после крушения Су-34 погибли четыре человека, а число пострадавших выросло до 25. Сами пилоты самолёта выжили, успешно катапультировавшись за считанные секунды до взрыва.

https://twitter.com/typicaldonetsk/status/1582070448665161728?s=20&t=O_blxa9hooLfv0ojBfZWGw

Видео пожара и разрывов прямо у дома:

https://twitter.com/Press_Focusnik/status/1582040591260848128?s=20&t=O_blxa9hooLfv0ojBfZWGw

Так тушили дом после крушения СУ-34:

https://twitter.com/jamlyyyyy_/status/1582086604570886146?s=20&t=O_blxa9hooLfv0ojBfZWGw

Ранее Телеграф сообщил, что российские телеграм-каналы опубликовали первые видео момент крушения военного самолёта СУ-34 на жилые дома в Ейске.

Появились видео момента падения СУ-34 на жилые дома в российском Ейске