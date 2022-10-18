СК России назвал основную версию крушения СУ-34 в Ейске
В Следственном комитете России 18 октября сообщили о возбуждении уголовного дела по факту падения истребителя Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске, в результате которого, по официальным данным, погибло 13 человек и пострадало 19.
Так, дело завели по ст.351 Уголовного кодекса РФ — нарушение правил полетов или подготовки к ним. Сейчас следователи рассматривают в качестве основной версии — «техническую неисправность воздушного судна».
В СК рассказали, что изъяли образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимые документы и бортовые самописцы.
Кроме того, следователи начали допрашивать пилотов, которые катапультировались из падающего истребителя, и персонал аэродрома.
Как сообщали в Минобороны России, ро докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.
Кстати, на одном из опубликованных видео видно, что бушует не только пожар, но и происходят взрывы боекомплекта. Однако по версии МЧС, взрывов не было.
Ранее Телеграф писал, что число погибших после падения истребителя Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске выросло с 4 до 13 человек. Среди жертв в том числе трое детей. Еще 19 человек получили ранения. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов 18 октября.
Число погибших после крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 13
Напомним, вечером 17 октября военный самолет СУ-34 упал прямо на жилой дом в Ейске. Позже российские телеграм-каналы опубликовали первые видео момента крушения.
Появились видео момента падения СУ-34 на жилые дома в российском Ейске