СК России назвал основную версию крушения СУ-34 в Ейске

Опубликовано: 18.10.2022 11:11 , Обновлено: 18.10.2022

В Следственном комитете России 18 октября сообщили о возбуждении уголовного дела по факту падения истребителя Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске, в результате которого, по официальным данным, погибло 13 человек и пострадало 19.

Так, дело завели по ст.351 Уголовного кодекса РФ — нарушение правил полетов или подготовки к ним. Сейчас следователи рассматривают в качестве основной версии — «техническую неисправность воздушного судна».

В СК рассказали, что изъяли образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимые документы и бортовые самописцы.

Кроме того, следователи начали допрашивать пилотов, которые катапультировались из падающего истребителя, и персонал аэродрома.

Как сообщали в Минобороны России, ро докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Кстати, на одном из опубликованных видео видно, что бушует не только пожар, но и происходят взрывы боекомплекта. Однако по версии МЧС, взрывов не было.

Ранее Телеграф писал, что число погибших после падения истребителя Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске выросло с 4 до 13 человек. Среди жертв в том числе трое детей. Еще 19 человек получили ранения. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов 18 октября.

Число погибших после крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 13

Напомним, вечером 17 октября военный самолет СУ-34 упал прямо на жилой дом в Ейске. Позже российские телеграм-каналы опубликовали первые видео момента крушения.

Появились видео момента падения СУ-34 на жилые дома в российском Ейске