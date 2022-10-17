Появились видео момента падения СУ-34 на жилые дома в российском Ейске

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Опубликовано: 17.10.2022 19:53 , Обновлено: 17.10.2022

Российские телеграм-каналы опубликовали первые видео момент крушения военного самолёта СУ-34 на жилые дома в Ейске.

На видеоролике, снятом на камеру наблюдения, видно, что самолёт загорелся ещё до падения. А ещё видно, как пилоты катапультируются за секунды до катастрофы.

https://twitter.com/typicaldonetsk/status/1582051318415339529?s=20&t=jh4j4N5sCsqKh9-xl-SFdQ

https://twitter.com/g_ievgen/status/1582050377242882061?s=20&t=jh4j4N5sCsqKh9-xl-SFdQ

По данным властей города, количество пострадавших в результате крушения Су-34 в Ейске увеличилось до четырёх. Как минимум один человек погиб при крушении самолёта в Ейске. Ещё троих, в том числе ребёнка, госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Ранее Телеграф сообщил, что очевидцы в российском городе Ейске Краснодарского края сообщили, что военный самолет упал прямо на жилые дома. После чего взорвался. Российские источники пишут, что пилот самолёта успел катапультироваться.

В России СУ-34 упал прямо на жилые дома и взорвался