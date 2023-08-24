Спасатели нашли тела всех десяти погибших в самолете Пригожина. Что известно об авиакатастрофе к утру?

Опубликовано: 24.08.2023 08:04 , Обновлено: 24.08.2023

Спасатели извлекли из-под обломков рухнувшего под Тверью бизнес-джета Embraer Legacy 600, принадлежавшего руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, тела всех десяти человек, находившихся на борту. Поисковую операцию спасатели завершили глубокой ночью, однако, следователи продолжили работать на месте крушения.

“Росавиация” опубликовала список погибших, среди которых были семь пассажиров и три члена экипажа. Несмотря на то, что в списке значатся и сам Евгений Пригожин, и командир “вагнеровцев” Дмитрий Уткин, стопроцентной уверенности в гибели основателя ЧВК ни у кого нет. По данным российских СМИ, найденные спасателями тела сильно обгорели, и для их опознания потребуется дополнительная ДНК-экспертиза.

Новость Телеграф

Телеканал Zargrad TV со ссылкой на собственные источники сообщил, что тело Евгения Пригожина предварительно опознано, однако ДНК-экспертиза еще не завершена, поэтому официального подтверждения факта его смерти пока нет.

На борту рухнувшего самолета мог быть тезка Пригожина - Sky News

Между тем, эксперт по России из аналитического центра по международным делам Chatham House Кейр Джайлс в интервью Sky News объяснил, почему на борту разбившегося самолета могло и не быть Евгения Пригожина, несмотря на то, что его имя значится в списка погибших.

“Несколько человек изменили свое имя на Евгений Пригожин в рамках его усилий по запутыванию своих поездок. Давайте не будем удивляться, если он вскоре появится в новом видео из Африки”, — заявил Джайлс, комментируя авиакатастрофу под Тверью.

Как произошла авиакатастрофа?

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения бизнес-джета Пригожина по статье “нарушения правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта”. Расследованием авиакатастрофы занимается специально созданная комиссия “Росавиации”.

Всю ночь при свете специально установленных у места крушения прожекторов следователи искали черные ящик и обломки разбившегося джета - тот упал примерно в 200 метрах от фермы, в чистом поле, не задев никакие постройки. Специалисты также собирают данные о подготовке экипажа самолета, его техническом состоянии, метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования. Никаких версий относительно того, что стало причиной падения самолёта Пригожина, пока официальные лица не озвучили.

О том, как развивалась авиакатастрофа, пока можно судить лишь по данным сервиса по отслеживанию полетов Flightradar24. Из них видно, что самолет бизнесмена Embraer Legacy вначале взял высоту в восемь километров, но вскоре начал стремительно терять высоту, сообщается в отчете сервиса.

Несмотря на то, что самолет не передавал данных о своем местоположении, Flightradar24 отследил изменения высоты полета самолета и его скорость. Оказалось, что на нормальной высоте в 8,5 километров самолет пролетел всего девять минут, после чего резко взлетел на максимальную высоту в 9,2 километра, а затем снизился до шести километров. В 18:20 борт перестал передавать данные.

Как пояснил представитель Flightradar24 Ян Петченик в интервью Reuters, Embraer Legacy за 30 секунд полета потерял 2,4 километра высоты. После этого связь с ним прервалась.

Очевидцы падения самолета рассказали, что джет падал без одного крыла, сообщило издание “Известия”. Другие рассказали, что обломки самолёта веерообразно разбросало в разные стороны примерно на несколько километров. При этом в небе перед падение самолета некотоыре слышали “хлопки”.

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Напомним, бизнес-джет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795 разбился под Тверью вечером 23 августа. Данный борт принадлежал компании Евгения Пригожина и был неоднократно замечен в Беларуси. Очевидцы сняли момент падения самолёта.

В России рухнул самолёт с Пригожиным и всем командованием ЧВК «Вагнер» на борту — РосСМИ