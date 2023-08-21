Пригожин записал видео из Африки - "Кошмарим ИГИЛ и других бандосов"

🎥 Видео

Опубликовано: 22.08.2023 00:03 , Обновлено: 22.08.2023

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал свое первое видеообращение с тех пор, как возглавил мятеж и марш на Москву в конце июня. По его словам, он теперь находится в Африке.

На видео Пригожин позирует стоя в пустыне в камуфляже с винтовкой в руках. Вдалеке еще несколько вооруженных людей и пикап.

“Температура +50 – все, как нам нравится. ЧВК Вагнера делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку – более свободной. Справедливость и счастье для африканского народа. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов”, - похвалился Пригожин на видео.

Он добавил, что ЧВК “Вагнер” продолжает вербовать наемников, и группа “выполнит поставленные задачи”. К видео прилагался номер телефона для тех, кто хочет присоединиться. По всей видимости, среди россиян таких может быть достаточно. Ведь после открытого мятежа Евгений Пригожин не был никак наказан, смог спокойно перемещаться по территории России, о чем свидетельствуют его визиты в Москву и Петербург в июле.

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После мятежа некоторые бойцы “Вагнера” переехали в Беларусь и начали там тренировать армию. В комментариях, опубликованных в конце июля, Пригожин также заявил, что ЧВК “Вагнер” готова к дальнейшему увеличению своего присутствия в Африке.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 1 августа встретился с жителями агрогородка Беловежский (Каменецкий район). Общаясь с людьми, он высказался о подразделениях ЧВК “Вагнер” в Беларуси и об опасениях на этот счет Польши.

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