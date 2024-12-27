Южнокорейская разведка подтвердила, что ВСУ взяли в плен раненного северокорейского солдата

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Опубликовано: 27.12.2024 08:06 , Обновлено: 27.12.2024

Вооружённые силы Украины (ВСУ) взяли в плен раненного северокорейского солдата. Эту информацию, которая накануне появилась в украинских СМИ, 27 декабря подтвердило Южнокорейское разведывательное агентство.

“Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны (мы) подтверждаем и факт захвата раненого северокорейского солдата и планы тщательного изучения дальнейшего развития событий”, — процитировало официальное заявление Национальной разведывательной службы Южной Кореи агентство Yonhap.

Это первый случай подобного рода, когда третья страна официально подтверждает участие солдат Северной Кореи в военных действиях на территории Украины.

Подтверждение южнокорейской разведки пришло после того, как украинские новостные издания сообщили о взятии в плен ВСУ солдата из КНДР во время операции в районе Курска на западной линии фронта России. Когда именно произошёл инцидент, не уточняется, однако, источники опубликовали фотографию пленника, не сообщив, однако, никаких подробностей о его состоянии.

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По данным южнокорейских чиновников, на которых сослалось агентство Yonhap, на данный момент КНДР отправило в Россию порядка 11 000 военнослужащих. Кроме того, в Сеуле “наблюдают признаки” подготовки к дальнейшему развертыванию северокорейских войск и военной техники.

Согласно заявлениям украинского президента Владимира Зеленского, потери Северной Кореи в Курской области уже превысили 3000 человек.

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В свою очередь президент России Владимир Путин единственный раз прямо и публично высказался по поводу присутствия северокорейских солдат в России 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Сам факт присутствия он отрицать не стал, однако от прямого ответа на вопрос журналиста американской телекомпании NBC “Что они здесь делают?”, Путин уклонился.

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Напомним, между Москвой и Пхеньяном в этом году был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который предусматривает “углубление российско-корейских связей” в долгосрочной перспективе, в том числе, оказание “взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников”.

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