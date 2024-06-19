Путин пообещал Ким Чен Ыну помощь в случае войны

Опубликовано: 19.06.2024 16:41 , Обновлено: 19.06.2024

В среду, 19 июня, в Пхеньяне президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя государствами. По словам Путина, этот документ предусматривает "углубление российско-корейских связей" в долгосрочной перспективе, в том числе, оказание "взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников".

“Это по-настоящему прорывной документ, отражающий стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень”, - процитировала Путина пресс-служба Кремля.

Российский лидер не исключил возможности развития военно-технического сотрудничества с Северной Кореей и похвалил Пхеньян за “объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования”.

В свою очередь Ким Чен Ын назвал заключенный сегодня договор “конструктивным, перспективным, исключительно миролюбивым и оборонительным”. По его словам, он призван ” защитить и отстаивать основные интересы народов двух стран”.

“Не сомневаюсь в том, что он станет движущей силой, ускоряющей создание нового многополярного мира, свободного от господства, закабаления, гегемонизма и насилия”, - заявил северокорейский лидер.

Отметим, что в последний раз Путин посещал Пхеньян в далёком 2000 году. Тогда он встречался с покойным отцом нынешнего лидера КНДР. Визит состоялся всего спустя несколько недель после инаугурации Путина на первый президентский срок - он стал первым главой российского государства, посетившим Северную Корею.