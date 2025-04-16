В Польше родители стали откреплять детей из госполиклиник, чтобы «избежать штрафов». Что случилось?

Опубликовано: 16.04.2025 16:47 , Обновлено: 16.04.2025

В Польше заметили массовый «исход» родителей с детьми из государственных поликлиник первичной медико-санитарной помощи (POZ). Как сообщили польские СМИ, причиной стали начавшиеся с апреля масштабные проверки карт прививок детей и подростков со стороны Государственной санитарной инспекции (Sanepid). Родители, предпочитающие не прививать своих детей, по всей видимости, нашли способ «спрятать» их от обязательной вакцинации и «избежать возможных штрафов».

Главная цель родителей, по таким мотивам открепляющих детей, — сделать информацию о прививочном статусе ребёнка «недоступной» для Sanepid. Они надеются, что таким образом избегут штрафов за отказ от обязательных прививок и ребёнок «исчезнет с радаров» государственной системы контроля.

Схема оказалась проста. Родители подают заявление об откреплении от поликлиники POZ, но при этом часто не указывают, в какую новую поликлинику они переводят ребёнка. В результате у прежней поликлиники нет оснований куда-либо передавать медицинскую документацию, включая карту прививок. Карта отправляется в архив учреждения, и ребёнок формально «пропадает» из-под наблюдения.

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Это не единичные случаи. Руководители поликлиник сообщили журналистам Dziennik Gazeta Prawna, что если раньше заявление на открепление поступало раз в несколько месяцев, то теперь их «как минимум несколько в неделю», а в некоторых поликлиниках — даже по 10. «У нас уже несколько десятков поликлиник, столкнувшихся с этим явлением», — привела DGP слова Божены Яницкой, главы «Соглашения работодателей здравоохранения».

Ситуация усугубилась давлением на врачей и неясностью с правовыми нормами.

Как рассказала Йоанна Забельская-Цецюх, эксперт «Соглашения Зелена-Гура», некоторые родители требуют при откреплении выдать им на руки оригинал карты прививок и угрожают врачам судом, если информация будет передана Sanepid.

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Сами поликлиники оказались в растерянности, как поступать с заархивированными картами откреплённых детей.

Омбудсмен по правам пациента и Sanepid утверждают, что поликлиника обязана предоставлять Sanepid доступ ко всей документации, находящейся в её распоряжении, включая архивы, во время проверок. Врачи не должны поддаваться на угрозы.

Юристы некоторых медобъединений, в свою очередь, предположили, что омбудсмен и Sanepid не учитывают законодательство о защите персональных данных. По их мнению, заявление родителя об откреплении лишает поликлинику права передавать информацию или предоставлять данные об этом пациенте без конкретного запроса инспектора именно по этому ребёнку. Предоставление всех архивных карт на проверке они назвали незаконным.

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Часть родителей, открепивших детей от государственных POZ, перешли на обслуживание в частные медицинские центры, отметил источник. Эта лазейка позволила полностью обойти государственный контроль. Частные клиники в Польше не подлежат проверкам Sanepid и не обязаны сообщать властям о прививочном статусе детей.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как главный внештатный специалист по амбулаторной помощи детям Министерства здравоохранения Беларуси Анна Котова заявила, что теперь за отказ делать ребёнку прививки в Беларуси семью могут поставить на учёт. Эта новость вызвала бурную реакцию со стороны родителей в комментариях под видео, опубликованном в TikTok-аккаунте белорусского Дома прессы. Некоторые восприняли это как шаг к принудительной вакцинации.

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