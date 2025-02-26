За отказ от прививок семьи в Беларуси начнут ставить на учёт? В Минздраве рассказали об изменении условий СОП

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Опубликовано: 26.02.2025 09:59 , Обновлено: 26.02.2025

Главный внештатный специалист по амбулаторной помощи детям Министерства здравоохранения Анна Котова заявила, что теперь за отказ делать ребёнку прививки в Беларуси семью могут поставить на учёт. Специалист разъяснила некоторые положения постановление Совмина № 1055, которым были утверждены новые условия и порядок признания детей находящимися в социально опасном положении (СОП).

Котова пояснила, что с 1 января 2025 года в Беларуси действуют новые правила постановки семьи в СОП. В качестве нововведений специалист назвала в том числе и отказ родителей от прививок для детей.

Она подчеркнула, что вакцинация является частью медицинской профилактики, а новое постановление позволяет медицинским работникам сообщать в органы соцзащиты о выявленных фактах, когда родители своими действиями создают “риск жизни и здоровью несовершеннолетнего”.

В качестве примера Котова привела случай вспышки кори в пределах одного подъезда многоэтажки. Если там проживает непривитый малыш, по её словам, отказ его родителей от экстренной вакцинации в такой ситуации может рассматриваться педиатрами как риск для ребёнка, а это уже повод обратиться в органы соцзащиты и инициировать социальное расследование, результатом которого может стать постановка семьи в СОП.

Эта новость вызвала бурную реакцию со стороны родителей в комментариях под видео, опубликованном в TikTok-аккаунте белорусского Дома прессы. Некоторые восприняли это как шаг к принудительной вакцинации.

“Есть календарь прививок, он должен выполняться. То, что не в календаре - это уже дело родителей”, - написала одна из зрительниц.

“Есть прививки обязательные, есть по желанию!!! Если откажусь от обязательной - понять можно, про последствия и к чему они приведут,. Все остальные - это абсурд, добровольно значит добровольно”, - поддержала её другая.

Многие из тех, кто с осторожностью относится к вакцинации, задались вопросом - будут ли нести ответственность врачи за осложнения, которые возникают у некоторых детей после прививок. Именно из-за этого риска многие родители,в том числе в Беларуси, сегодня примкнули к лагерю так называемых “антипрививочников”.

“Тогда нужно ответственность за последствия вакцины накладывать на медицинских работников”, - предложила одна из зрительниц.

“Постановление вступит в силу ТОЛЬКО тогда, когда Минздрав в ПИСЬМЕННОМ виде возьмет на себя ответственность за последствия от прививок ослабленным детям. Готовы?” - был ещё категоричнее другой комментатор.

Что говорит закон?

Действительно, среди критериев и показателей социально опасного положения в постановлении Совмина фигурирует следующее условие, при котором семью могут поставить в СОП:

родители систематически (два раза и более в течение двух месяцев подряд) не выполняют рекомендации медицинских работников по медицинской профилактике, диагностике, лечению и (или) медицинской абилитации, медицинской реабилитации ребенка (детей), что угрожает его жизни и (или) здоровью.

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На самом деле, эта формулировка была и в предыдущей версии постановления, поэтому никакой новации в этом нет. Почему специалист Минздрава выдала этот критерий за новый, не совсем понятно. Возможно, Котова, которая также является главным врачом 6-й городской детской клинической поликлиники Минска, подразумевала то, что медики будут теперь активнее пользоваться предоставленным им правом жаловаться на активных антипрививочников в органы соцсзащиты.

Действительно, у участковых педиатров есть такое право - инициировать социальное расследование, если родители настойчиво отказываются ставить обязательные прививки детям. Но само по себе это требование едва ли можно назвать законным. Как ранее пояснял адвокат юридической консультации Железнодорожного района Гомеля Евгений Курнасенко, оно противоречит требованию статьи 45 Закона Беларуси «О здравоохранении».

“Пациент (в случае с несовершеннолетним — его законные представители) вправе отказаться от медицинского вмешательства и медицинской помощи, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом”, — объяснил Евгений Курнасенко.

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Об этом же говорится в комментарии самого Минздрава по правилам проведения плановых профилактических прививок. В ведомстве подчеркнули, что согласно статье 44 Закона Республики Беларусь “О здравоохранении” обязательным условием проведения профилактических прививок является наличие предварительного согласия пациента (для несовершеннолетнего пациента – его родителя или законного представителя). Всё что требуется от пациента (или его родителей), который не хочет вакцинироваться - это написать официальный отказ за подписью самого пациента и лечащего врача.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с недавних пор в Беларуси расширили перечень оснований, по которым семью с детьми могут признать «находящейся в социально опасном положении» и поставить на контроль госорганов. Теперь «тревожный звоночек» в отдел образования по месту нахождения ребёнка может поступить не только из учебного заведения, поликлиники или милиции, но органов госэнерго- и газонадзора, энергоснабжающих и газоснабжающих организаций.

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