Минздрав предложил ввести 3 обязательные прививки для белорусов. От чего?

Опубликовано: 01.07.2024 21:19 , Обновлено: 01.07.2024

В эфире белорусского телевидения главный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай рассказала о расширении перечня обязательных прививок для детей. По её словам, документы находятся на финальной стадии, после чего их передадут на утверждение в правительство. Ожидается, что Национальный календарь прививок пополнится ещё тремя.

На сегодняшний день Национальный календарь прививок содержит 12 инфекций — от них белорусов прививают бесплатно в определённом возрасте или по показаниям. В Минздраве предложили расширить перечень и добавить ещё три вакцины: дополнительную против коклюша в 6 лет, а также вируса папилломы человека и пневмококка.

[info_b]В Минздраве подчеркнули: все прививки, включённые в Национальный календарь, для белорусов абсолютно бесплатны. Однако для тех, кому по какой-то причине не нравится вакцина за счёт бюджета, есть платные аналоги.[/info_b]

Хотя вакцина от коклюша итак предусмотрена Минздравом, Светлана Нечай отметила, что за последнее время наблюдается рост заболеваемости. Так, за первые 5 месяцев этого года уже зарегистрировано 1700 случаев. В связи с этим в ведомстве планируют ввести дополнительный этап вакцинации в 6 лет. Напомним, сейчас комбинированную вакцину против дифтерии, коклюша и столбняка ставят детям в возрасте 2, 3, 4 и 18 месяцев.

Также главный санитарный врач рассказала, что список прививок пополнится вакциной против ВПЧ — её будут ставить девочкам в 11 лет. Ещё одно дополнение — прививка против пневмокока.

[info_b]Вирус папилломы человека, который может спровоцировать рак шейки матки, не лечится. Единственный метод «борьбы» с ним – это вакцинация. Оптимальным временем для неё, согласно рекомендациям ВОЗ, считается период до начала половой жизни: 9-13 лет. И если в Беларуси прививку только собираются сделать обязательной, в Европе и США эта практика уже давно распространена. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что прогулки по лесам и паркам весной могут обернуться большими проблемами со здоровьем, если не задуматься о профилактике клещевого энцефалита. В Центре гигиены и эпидемиологии первомайского района Минска рассказали, в каких случаях прививка обязательна и где её можно получить.

Кому из белорусов нужно обязательно сделать прививку от энцефалита? Узнали сколько стоит