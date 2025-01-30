Минздрав разрешил белорусам бесплатно прививаться от коронавируса круглый год. Что ещё нового в календаре прививок?

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Опубликовано: 30.01.2025 17:00 , Обновлено: 30.01.2025

Министерство здравоохранения Беларуси внесло изменения в календарь профилактических прививок по эпидемиологичским показаниям.

Соответствующее постановление Министерства здравоохранения №3 от 13 января было опубликовано 29 января на Национальном правовом интернет-портале.

Так, ведомство разрешило делать профилактические прививки против вируса COVID-19, которые в Беларуси можно получить бесплатно, в любой период года. На данный момент бесплатная массовая вакцинация от COVID-19 в стране проводится в преддверии зимнего периода - с сентября по декабрь.

Документом также снижен предельный возраст проведения вакцинации против ВПЧ-инфекции (папилломавирусная инфекция) с 50 до 45 лет.

[info_b]Вирус папилломы человека (ВПЧ) — группа распространенных и генетически разнородных ДНК-содержащих вирусов, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. [/info_b]

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Также в документе уточнили список белорусов, которым необходимо делать профилактические прививки против столбняка по эпидемическим показаниям.

Это лица, не имеющие документально подтвержденных сведений о наличии профилактических прививок против столбняка в соответствии с возрастом (в том числе лица, у которых со времени последней профилактической прививки против столбняка прошло более 5 лет, а также дети, у которых наступил срок очередной профилактической прививки против столбняка) или лабораторных результатов, подтверждающих наличие защитного титра (концентрации) противостолбнячных антител, обратившиеся за медицинской помощью в случаях:

травм с нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек;

обморожений и ожогов (термических, химических, радиационных)

второй, третьей и четвертой степени;

абортов и родов вне организаций здравоохранения;

гангрены и некроза тканей любого типа;

укусов животными».

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что министерство здравоохранения Беларуси продлило кампанию по вакцинации против гриппа и коронавирусной инфекции и спрогнозировало рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) на конец января — февраль.

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