Белорусский эпидемиолог назвал прививку, у которой "нет никаких противопоказаний"

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Опубликовано: 26.02.2025 12:20 , Обновлено: 26.02.2025

Заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов назвал прививку, у которой, по его словам, "нет никаких противопоказаний". Журналист Telegraf.news посмотрел, в каких случаях медики рекомендуют вакцинироваться от этой болезни.

“Существует такая прививка, для которой, в принципе, нет никаких противопоказаний. Это вакцинация против бешенства, ввиду того, что само бешенство - это 100% летальное заболевание. И единственный способ сохранить человеку жизнь и здоровье - это вакцинация после получения какой-либо травмы от животного”, - утверждает Игнатов.

По его словам, даже при “любых анафилактических реакциях” эту прививку делают, но в условиях стационара.

[info_b]Анафилактические реакции — это внезапные, обширные, потенциально тяжелые и опасные для жизни аллергические реакции.[/info_b]

Как [link href=“https://mcge.by/archives/1119” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] на сайте Могилевского областного центра гигиены и общественного здоровья, скрытый период от момента укуса до появления первых признаков бешенства у людей длится от трех недель до одного года, в зависимости от места и степени повреждения. Наиболее опасными там назвали повреждения головы, шеи, лица и пальцев рук.

После укуса животного следует:

обильно промыть все повреждения, а также кожные покровы и слизистые, на которые попала слюна животного, проточной водой с мягким мылом, а затем обработать раны и царапины перекисью водорода, края - спиртосодержащим антисептиком (вирус бешенства находится в ране от 6 часов до нескольких суток),

обратиться в ближайшее медучреждение для решения вопроса назначения прививок.

По [link href=“https://mcge.by/archives/1119” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Могилевского областного центра гигиены и общественного здоровья, вакцинацию проводят бесплатно, ее курс - шесть прививок (в день обращения, далее через 3, 7, 14, 30 и 90 дней). “Ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его – это может привести к трагическим последствиям”, - утверждают в центре.

Кстати, там еще рассказали, что вакцинация против бешенства может быть профилактической. Такие прививки можно сделать людям, работа которых связана с риском заражения (ветеринары, охотники, лесники, работники боен и пр.).

Ранее Telegraf.news писал, что главный внештатный специалист по амбулаторной помощи детям Министерства здравоохранения Анна Котова заявила, что теперь за отказ делать ребенку прививки в Беларуси семью могут поставить на учет. Специалист разъяснила некоторые положения постановления Совмина № 1055, которым утвердили новые условия и порядок признания детей находящимися в социально опасном положении (СОП).

За отказ от прививок семьи в Беларуси начнут ставить на учёт? В Минздраве рассказали об изменении условий СОП