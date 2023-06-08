"Идут ожесточенные бои" - Что происходит в Запорожской области? Вот что говорят в Киеве и Москве

Опубликовано: 08.06.2023 18:10 , Обновлено: 08.06.2023

В западных СМИ написали, что Украина 8 июня начала контрнаступление в Запорожской области. Высказались об этом в Украине и России.

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Что говорят в Украине

Украинские военные сообщили о тяжелых боях в Запорожской области на фоне сообщений о начавшемся контрнаступлении, пишет Washington Post.

“Это тяжело для нас и для них (российских войск. — прим. ред.). Вооруженные силы наступают. Но не так быстро, как мы хотели”, — рассказал изданию боец, воюющий на этом направлении.

По информации источника издания, ВСУ ночью 7 июня усилили удары на юго-востоке в преддверии запланированного продвижения.

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Что говорят в России

Утром 8 июня Владимир Рогов, руководитель общественного движения “Мы вместе с Россией” заявил, что армия Украины перешла в масштабное контрнаступление в Запорожской области, но “все их попытки прорвать оборону привели к колоссальным потерям”.

Он считает, что ВСУ пока не ввела в действие главные резервы, бросив в бой основные штурмовые бригады.

Новость Телеграф

В свою очередь и Сергей Шойгу, министр обороны РФ заявил, что специально подготовленные украинские резервные силы должны были прорвать российскую оборону на Запорожском фронте, но “их своевременно обнаружили и нанесли превентивный удар”.

При этом некоторые российские военкоры написали об ожесточенных боях в Запорожской области. Они предположили, что ВСУ поставили цель разорвать так называемый сухопутный мост между материковой Россией и Крымским полуостровом, отрезав важнейшие российские линии снабжения.

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Что пишут западные СМИ

ABC News сообщил, что украинские чиновники, включая источник, близкий к Зеленскому, подтвердили, что 8 июня началась активная фаза украинского контрнаступления.

Накануне западные чиновники заявили, что хорошо подготовленные украинские войска собрались в стратегических точках возле линии фронта. В их состав вошли специализированные штурмовые подразделения.

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Представителей Вооруженных сил Украины, на условиях анонимности, подтвердили западному СМИ информацию, что ВСУ усилили атаки на линии фронта на юго-востоке страны. Это предполагает продвижение украинской армии вглубь оккупированной РФ территории.

Издание предполагает, что украинские войска также могут попытаться освободить Мелитополь и Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция.

Напомним, ранее Телеграф писал, что украинские пограничники показали, как выглядит затопленная Каховская ГЭС.

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