«Будем уничтожать всё, что имеет загнутое дуло» - В сети оценили кадры Минобороны РФ с "уничтожением" танков Leopard

🎥 Видео

Опубликовано: 07.06.2023 09:48 , Обновлено: 07.06.2023

Министерство обороны России опубликовало видео с кадрами "уничтожения иностранной бронетехники, в том числе танков Leopard". В том, что на кадрах действительно военная техника, усомнилась не только украинская сторона, но и российские военные и блогеры. "Будем уничтожать всё, что имеет загнутое дуло" - так прокомментировал видео глава частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин.

Видео с уничтожением техники 6 июня было опубликовано в официальном телеграм-канале Министерства обороны России. Непосредственно перед этим глава ведомства Сергей Шойгу заявил об уничтожении многочисленной украинской бронетехники. Перечисляя потери ВСУ, он назвал и восемь танков Leopard.

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Однако, даже российские провоенные блогеры усомнились, что на данном видео под прицелом войск Минобороны РФ оказалась военная бронетехника. Так, авторы телеграм-канала «Военный осведомитель», проанализировав видео, пришли к выводу, что уничтоженная техника - ни что иное, как трактор-опрыскиватель John Deere 4830 и американские зерноуборочные комбайны John Deere 9000 и 700 серий, которые достаточно широко используются украинскими аграриями.

В свою очередь глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин назвал выложенные Минобороны кадры “впечатляющей работой” военнослужащих, которые ведут огонь противотанковыми управляемыми ракетам.

“На этих кадрах отчетливо видно, как танки Leopard передвигаются в странном тактическом маневре навстречу друг другу. Эти танки замаскированы под сельскохозяйственные комбайны. У них загнуто вниз дуло. Однако это не помешало нашим ПТУРистов разглядеть в них вражескую технику”, - заявил он.

В присущей ему саркастической манере Пригожин отметил, что украинские военные “научились маскировать танки под комбайны, а танкистов - под комбайнёров”.

“Мы будем уничтожать всё, что имеет загнутое дуло”, - резюмировал руководитель ЧВК “Вагнер”.

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