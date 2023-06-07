«Когда мы начнем, все увидят» — В Киеве отвергли начало контрнаступления

Опубликовано: 07.06.2023 16:11 , Обновлено: 07.06.2023

Украина еще не начала запланированного контрнаступления, заявил 7 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

«Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят», — передает его слова Reuters.

По словам Данилова, «российские официальные лица ошибочно приняли локальные украинские успехи в каком-то прифронтовом районе за начало более масштабной операции».

Напомним, накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ перешли в контранступление на Бахмутском направлении.

«За прошедшие сутки имеем продвижение на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров», россияне «перешли к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции», написала она в своем телеграм-канале.

К слову, как ранее писал Телеграф, западные СМИ заявили, что Украина начала контрнступление еще в воскресенье 4 июня. Спустя три дня аналитики уже заявили о первых тактических успехах ВСУ. При этом эксперты подчеркнули, что это только начало, а «главный удар будет стремительным и мощным».

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