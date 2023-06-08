Украинские пограничники показали, как выглядит затопленная Каховская ГЭС

🎥 Видео

Опубликовано: 08.06.2023 15:22 , Обновлено: 04.07.2024

В телеграм-каналах 8 июня стали появляться новые фото и видео от украинских пограничников с затопленной Каховской ГЭС и близлежащих населенных пунктов.

Как выглядит ГЭС

Пограничники опубликовали видео, как сейчас выглядит затопленная Каховская ГЭС.

А вот как выглядят затопленные населенные пункты

По инфрормации “Медузы”, в Херсонской области были подтоплены примерно пять тысяч жилых домов: около 20 населенных пунктов на правом берегу Днепра (оттуда за два дня эвакуировали, по словам Владимира Зеленского, более 2000 человек).

На левом, низком берегу реки ситуация хуже, эта территория находится под оккупацией РФ - в аннексированной части региона эвакуированы почти 1300 человек.

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Затопленная площадь перед стадионом в Новой Каховке, фото Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Затопленная площадь перед стадионом в Новой Каховке Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Мертвая рыба на дне Каховского водохранилища недалеко от села Марьянское, фото Sergiy Chalyi / Reuters / Scanpix / LETA

Зеленский посетил Херсонскую область

Днем 8 июня президент Украины сообщил, что посетил Херсонскую область.

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«Много важных вопросов: оперативная обстановка в области, которая сложилась в результате катастрофы, эвакуация населения из потенциальных зон затопления, ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины, организация жизнеобеспечения затопленных территорий», — сообщили в тг-канале Зеленского.

Также президент Украины побывал на переправе, где проводят эвакуацию населения с подтопленных территорий. Он поблагодарил спасателей и волонтеров, помогаюobv пострадавшим.

Напомним, 6 июня в аннексированной Россией части Херсонской области разрушилась плотина Каховской ГЭС — вода начала сбрасываться вниз по течению Днепра, в результате чего тысячи жилых домов оказались подтоплены.

На Каховской ГЭС прорвало дамбу. Крым останется без воды?

Ранее Телеграф писал, что в ООН подсчитали, сколько людей уже потеряли дома после прорыва дамбы на Каховской ГЭС:

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