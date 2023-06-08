«Если не сумеет договориться» - Экс-генсек рассказал, в каком случае НАТО может отправить войска в Украину

Опубликовано: 08.06.2023 11:16 , Обновлено: 08.06.2023

Бывший руководитель НАТО заявил, что некоторые страны альянса могут отправить свои войска в Украину. Но при условии.

Андерс Расмуссен, экс-генеральный секретарь военного союза заявил, что если на предстоящем саммите (он пройдет 11 июля в Вильнюсе) участники альянса не дадут Украине действенных гарантий безопасности, то группа стран-членов НАТО, возможно, решит направить на помощь Киеву свои войска, сообщил тг-канал “BBC News Русская служба”.

Расмуссен подчеркнул важность того, чтобы Украине представили гарантии безопасности, которые должны охватить обмен разведданными, совместные учения, увеличение производства боеприпасов, операционную совместимость со стандартами НАТО и поставку оружия в том количестве, которого будет достаточно для удержания РФ от новой агрессии.

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«Если НАТО не сумеет договориться о четком пути для Украины, существует явственная возможность, что некоторые страны предпримут действия в индивидуальном порядке», - заявил экс-генсек.

По его словам, например, Польша настроена на оказание помощи Украине. «И я не могу исключить возможности, что Польша в этом контексте вовлечется еще сильнее на национальном уровне, а за ней последуют балтийские страны – вполне возможно, включая вариант с отправкой войск на поле боя», - резюмировал Андерс Расмуссен.

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