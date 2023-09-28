Глава Нагорного Карабаха подписал указ о ликвидации непризнанной республики

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Опубликовано: 28.09.2023 10:25 , Обновлено: 28.09.2023

Самвел Шахраманян, президент непризнанной республики, подписал указ, согласно которому с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика (Арцах) прекратит свое существование.

В документе говорится, что с этой даты будут распущены все «государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении». Подчеркивается, что решение о ликвидации Карабаха принято из-за сложной военно-политической ситуации, исходя из «приоритета обеспечения физической безопасности народа Арцаха».

Кроме того, была учтена договоренность с представителями Азербайджана о возможности для жителей непризнанной республики, включая сложивших оружие военных, беспрепятственно выехать в Армению.

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Населению Нагорного Карабаха рекомендовано «ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, для принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения)» на территорию бывшей республики.

[info_b]Нагорно-Карабахская республика была провозглашена 2 сентября 1991 года в границах Нагорно-Карабахской автономной области и части прилегающих к ней территорий Азербайджанской ССР. Республику не признало ни одно государство — член ООН. Азербайджан настаивал на том, что Карабах его неотъемлемая часть, Армения, в свою очередь, поддерживала непризнанную республику. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха не прекращался с 1991 года, неоднократно переходя в вооруженные столкновения и полномасштабные боевые действия.[/info_b]

Напомним, 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

Новость Телеграф

20 сентября Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, которое предусматривает вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод военной техники.

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По состоянию на 08:00 четверга 28 сентября, из Нагорного Карабаха в Армению выехало 65 036 беженцев, то есть около половины жителей непризнанной республики, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

Напомним, ранее Телеграф писал, что появилась фото из космоса многокилометровой очереди армян, уезжающих из Карабаха.

Появилась фото из космоса многокилометровой очереди армян, уезжающих из Карабаха