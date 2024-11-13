Власти Литвы признались, что не успеют вовремя разместить на границе с Беларусью немецкую бригаду

Опубликовано: 13.11.2024 11:02 , Обновлено: 13.11.2024

Власти Литвы признались, что, вероятнее всего, не успеют вовремя разместить у себя бригаду бундесвера из 5000 немецких солдат. В настоящее время для них на литовском полигоне Руднинкай, расположенном в 20 километрах от границы с Беларусью, возводят военный городок.

О том, что реализация совместного проекта Министерств обороны Германии и Литвы может затянуться, в понедельник, 11 ноября, заявил президент Литы Гитанас Науседа. В комментарии телеканалу TV3 политик заявил, что задержка может возникнуть с созданием необходимой инфраструктуры для приема немецкой бригады. Впрочем, вероятную задержку Науседа назвал “не такой уж критической”.

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“Я думаю, что отсрочка на полгода или несколько месяцев наверняка была бы вполне понятной и будет воспринята с пониманием”, - заявил Науседа.

Однако уже на следующий день министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что делать выводы о возможной задержке в реализации масштабного проекта “ещё слишком рано”. Он не исключил таких рисков, но заверил, что пока всё “остаётся под контролем”, а немецкие коллеги проинформированы о возможных рисках.

Кащюнас сообщил, что военный городок в Руднинкае планируют возводить в два этапа - первый начался уже в августе этого года. Второй этап, которы1 предполагает подготовку градостроительного анализа, в том числе, проведение тендера на второй этап развития инфраструктуры, запланирован на конец этого года. После этого в течение нескольких месяцев будут проводиться переговоры с потенциальными компаниями-исполнителями, а сами строительные работы должны занять от 2,5 до 3,5 лет.

“В принципе, до 2027 года всё это возможно сделать до конца года”, - заверил Кащюнас, а руководству страны предложил “вместо того, чтобы говорить о каких-то задержках, сделать всё, чтобы эти работы были выполнены вовремя”.

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[info_b]В рамках договора между Берлином и Вильнюсом, подписанным летом 2022 года, в Литву предполагается направить в общей сложности 5 тыс. человек - немецких военнослужащих с их семьями.

Планируется, что большая часть немецкой бригады будет переброшена в Литву к 2026 году, а на полную боевую готовность бригада должна выйти в 2027 году.

Между тем, первый элемент немецкой бригады уже прибыл в Литву: весной этого года Германия направила туда более 20 солдат, которые теперь отвечают за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщил, что в сентябре этого года президент Литвы Гитанас Науседа пообещал в дополнение к немецкой бригаде разместить ещё порядка тысячи американских военнослужащих на литовском полигоне в Пабраде, расположенном в 15 км от границы с Беларусью.

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Кроме того, Науседа пообещал увеличить оборонный бюджет страны по примеру Польши. По его словам, уже сейчас Литва достигла уровня 3% от ВВП. Однако на этом он пообещал не останавливаться.

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